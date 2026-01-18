Pubblicità
TOPSHOT-FBL-AFR-2025-MATCH 50-NIG-MARAFP
Leonardo Gualano

Il Fenerbahçe apre al Napoli per il trasferimento di En-Nesyri: la possibile formula e i costi dell’operazione

Il Napoli ha individuato in Youssef En-Nesyri uno dei potenziali obiettivi per rafforzare il suo attacco nel corso del mercato invernale.

Sono diverse le società che, nel corso di questa sessione invernale di calciomercato, stanno lavorando al fine di rafforzare i reparti offensivi.

Tra esse c’è anche il Napoli, che potrebbe presto salutare Lorenzo Lucca per poi mettere a disposizione di Antonio Conte un nuovo centravanti da affiancare a Hojlund e Lukaku.

Negli ultimi giorni si è fatto con sempre maggiore forza il nome di Youssef En-Nesyri, un giocatore dalla grande esperienza e che potrebbe essere prelevato per una cifra sostanzialmente bassa.

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, il Fenerbahçe ha già aperto alla cessione dell’attaccante, attualmente impegnato in Coppa d’Africa con il suo Marocco.

  • Fenerbahce v Feyenoord - UEFA Champions League Third Qualifying Round Second LegGetty Images Sport

    L’APERTURA DEL CLUB TURCO

    A rendere Youssef En-Nesyri particolarmente appetibile nel corso della sessione di mercato invernale è la formula con la quale può essere prelevato.

    Come spiegato infatti dal ‘Corriere dello Sport’, il Fenerbahçe ha aperto alla cessione dell’attaccante sulla base di un prestito.

    Per il Napoli, che nel corso di gennaio dovrà portare avanti un mercato a ‘saldo zero’, potrebbe dunque trattarsi di un affare low cost.

  • I POSSIBILI COSTI DELL’OPERAZIONE

    Il Napoli potrebbe dunque prelevare Youssef En-Nesyri dal Fenerbahçe in prestito secco.

    Il possibile costo dell’operazione, considerato l’indennizzo al club turco e lo stipendio dell’attaccante, potrebbe aggirarsi sui 5 milioni di euro.

  • Youssef En Nesyri of Morocco runsGetty Images

    I POSSIBILI TEMPI

    Youssef En-Nesyri è stato tra i protagonisti della cavalcata che ha condotto il Marocco fino alla finale di Coppa d’Africa.

    Il torneo si chiuderà nelle prossime ore, ovvero dopo l’ultimo atto che vedrà i ‘Leoni dell’Atlante’ impegnati contro il Senegal, e dunque solo dopo una partita così importante si potrà capire se effettivamente si creeranno gli spiragli per tentare un affondo decisivo.

  • LA STAGIONE DI EN-NESYRI

    En-Nesyri, 28 anni, è un centravanti dotato di grande fisico, bravo sia in area di rigore che nell’attaccare la profondità.

    Approdato al Fenerbahçe nell’estate del 2024, dopo le stagioni in Spagna con Malaga, Leganes e Siviglia, in questa stagione ha sin qui messo a segno 8 reti in 25 partite ufficiali con la compagine turca, mentre in Coppa d’Africa (dove è stato utilizzato come riserva di El Kaabi) è ancora in attesa della prima marcatura.

