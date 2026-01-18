Il Fenerbahçe apre al Napoli per il trasferimento di En-Nesyri: la possibile formula e i costi dell’operazione

Sono diverse le società che, nel corso di questa sessione invernale di calciomercato, stanno lavorando al fine di rafforzare i reparti offensivi.
Tra esse c’è anche il Napoli, che potrebbe presto salutare Lorenzo Lucca per poi mettere a disposizione di Antonio Conte un nuovo centravanti da affiancare a Hojlund e Lukaku.
Negli ultimi giorni si è fatto con sempre maggiore forza il nome di Youssef En-Nesyri, un giocatore dalla grande esperienza e che potrebbe essere prelevato per una cifra sostanzialmente bassa.
Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, il Fenerbahçe ha già aperto alla cessione dell’attaccante, attualmente impegnato in Coppa d’Africa con il suo Marocco.