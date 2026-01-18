Il Fenerbahçe apre al Napoli per il trasferimento di En-Nesyri: la possibile formula e i costi dell’operazione

En-Nesyri, 28 anni, è un centravanti dotato di grande fisico, bravo sia in area di rigore che nell’attaccare la profondità.

Approdato al Fenerbahçe nell’estate del 2024, dopo le stagioni in Spagna con Malaga, Leganes e Siviglia, in questa stagione ha sin qui messo a segno 8 reti in 25 partite ufficiali con la compagine turca, mentre in Coppa d’Africa (dove è stato utilizzato come riserva di El Kaabi) è ancora in attesa della prima marcatura.