Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Ramy Bensebaini Atalanta Borussia Dortmund Champions LeagueGetty
Leonardo Gualano

Il fallo di Bensebaini, il VAR e la freddezza di Samardzic: gli incredibili ultimi istanti di Atalanta-Borussia Dortmund

L’Atalanta ribalta il Borussia Dortmund in Champions League anche grazie ad un rigore ottenuto in pieno recupero.

Pubblicità

L’Atalanta, nel corso degli ultimi anni soprattutto, ha preso confidenza con le grandi notti europee e non c’è dubbio che la sfida con il Borussia Dortmund, valida per il ritorno dei playoff di Champions League, verrà ricordata come una delle partite più belle in assoluto.

La Dea aveva bisogno di un’impresa per prolungare il suo cammino europeo dopo il 2-0 patito nel match di andata in Germania, e l’ha compiuta imponendosi per 4-1.

Un successo assolutamente meritato e figlio di una grande prestazione, mentre per il passaggio del turno decisivo è stato un rigore assegnato quando ormai si attendevano solo i tempi supplementari.

  • Adeyemi Torgetty

    IL GOAL DI ADEYEMI

    L’Atalanta ha messo il discorso sui giusti binari nel primo tempo quando, prima al 5’ e poi al 45’, ha segnato con Gianluca Scamacca e Davide Zappacosta i goal che sono serviti per rimettere le cose in parità nel computo generale.

    La Dea poi, al 57’, ha calato anche il tris con Mario Pašalić, che sarebbe potuto valere la qualificazione, ma al 75’ Karim Adeyemi, da poco entrato in campo, con un gran sinistro a giro ha battuto Marco Carnesecchi per il 3-1.

    Un goal che ha riportato il risultato in parità e che sembrava protrarsi fino ai supplementari, poi in pieno recupero è arrivato l’ennesimo momento di svolta della partita.

    • Pubblicità

  • IL RIGORE PER LA DEA

    L’arbitro Sanchez, al 90’, ha decretato solo tre minuti di recupero.

    A quel punto i supplementari sembravano inevitabili ma, a un soffio dallo scadere, l’Atalanta ha trovato la forza per un ultimo assalto.

    Pasalic ha fatto partire un cross dalla sinistra diretto verso Nikola Krstović, che però non è riuscito a raggiungere la sfera poiché colpito in pieno volto da Ramy Bensebaini.

    Il difensore del Borussia, nel tentativo di liberare l’area, con un intervento sconsiderato (una sorta di tentativo di tacco), ha abbattuto l’attaccante della Dea, che è rimasto a terra sanguinante.

    Il direttore di gara Sanchez, in un primo momento, ha assegnato semplicemente un corner, ma successivamente, richiamato dagli uomini al VAR, è tornato sui suoi passi e ha indicato il dischetto.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • Atalanta BC v Borussia Dortmund - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off Second LegGetty Images Sport

    LA FREDDEZZA DI SAMARDZIC

    Sul dischetto si è dunque presentato Lazar Samardzic al 98’.

    Il centrocampista nerazzurro è stato letteralmente perfetto nella trasformazione, calciando il pallone all’incrocio dove Kobel proprio non poteva arrivare.

    È stato il goal che ha fatto esplodere il New Balance Stadium e che ha spinto la Dea negli ottavi di finale.

  • BENSEBAINI DISASTROSO

    Se l’Atalanta, nel suo complesso, ha proposto una prestazione ai limiti della perfezione, il Borussia Dortmund è stato “tradito” da diversi dei suoi giocatori.

    Su tutti Bensebaini che, prima, ha commesso un errore sul goal dell’1-0 di Scamacca, poi ha deviato alle spalle del proprio portiere il tiro di Zappacosta che è valso il 2-0 ed infine ha causato il rigore per il 4-1 finale.

    Una prova disastrosa, suggellata tra l’altro con l’espulsione rimediata per doppio giallo.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Bundesliga
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
Bayern Monaco crest
Bayern Monaco
FCB
Serie A
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS
Atalanta crest
Atalanta
ATA
0