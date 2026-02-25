Il fallo di Bensebaini, il VAR e la freddezza di Samardzic: gli incredibili ultimi istanti di Atalanta-Borussia Dortmund

L’Atalanta, nel corso degli ultimi anni soprattutto, ha preso confidenza con le grandi notti europee e non c’è dubbio che la sfida con il Borussia Dortmund, valida per il ritorno dei playoff di Champions League, verrà ricordata come una delle partite più belle in assoluto.
La Dea aveva bisogno di un’impresa per prolungare il suo cammino europeo dopo il 2-0 patito nel match di andata in Germania, e l’ha compiuta imponendosi per 4-1.
Un successo assolutamente meritato e figlio di una grande prestazione, mentre per il passaggio del turno decisivo è stato un rigore assegnato quando ormai si attendevano solo i tempi supplementari.