Il fallo di Bensebaini, il VAR e la freddezza di Samardzic: gli incredibili ultimi istanti di Atalanta-Borussia Dortmund

L’Atalanta ha messo il discorso sui giusti binari nel primo tempo quando, prima al 5’ e poi al 45’, ha segnato con Gianluca Scamacca e Davide Zappacosta i goal che sono serviti per rimettere le cose in parità nel computo generale.

La Dea poi, al 57’, ha calato anche il tris con Mario Pašalić, che sarebbe potuto valere la qualificazione, ma al 75’ Karim Adeyemi, da poco entrato in campo, con un gran sinistro a giro ha battuto Marco Carnesecchi per il 3-1.

Un goal che ha riportato il risultato in parità e che sembrava protrarsi fino ai supplementari, poi in pieno recupero è arrivato l’ennesimo momento di svolta della partita.