Il docufilm di Netflix su José Mourinho: quando esce e dove vederlo

Il portoghese è il protagonista di un lungometraggio di Netflix sulla sua carriera: di cosa parla, dove si può guardare, data di uscita.

José Mourinho protagonista di un docufilm di Netflix. L'allenatore della Roma ha annunciato che giovedì 11 gennaio, il giorno dopo il derby di Coppa Italia, partiranno le riprese di un lungometraggio che avrà come protagonista proprio il portoghese.

Una notizia a sorpresa che ha lasciato a bocca aperta addetti ai lavori e non solo, in attesa di vedere quello che sarà il prodotto finale e scoprire tanti aneddoti sullo Special One.

Dall'arrivo alla sua permanenza all'ombra del Colosseo fino ai no a nazionali e club sauditi, nel docufilm Mou svelerà tanti retroscena sulla sua carriera e sulla sua avventura alla Roma.