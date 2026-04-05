L’attuale stagione è quella che ha visto Acerbi scendere meno volte in campo da quando è all’Inter, club in cui gioca dall’estate del 2022. Solo 14 le presenze in campionato, l’ultima nel secondo tempo della sfida contro la Fiorentina prima della sosta: prima era rimasto in panchina nelle precedenti 8 partite di campionato. Alla sua stagione vanno aggiunte le due presenze in Coppa Italia e le 5 in Champions League.