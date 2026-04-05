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Acerbi Inter 2025-2026Getty Images
Nino Caracciolo

Il “derby” speciale di Acerbi: contro la Roma per chiudere da protagonista l'avventura con l’Inter

Serie A
Inter vs Roma
F. Acerbi
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Con Bisseck out, Chivu punterà sull’esperto difensore centrale nel big match contro la Roma: per Acerbi, un passato da protagonista alla Lazio, potrebbe essere una delle ultime in nerazzurro.

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Il suo futuro è già quasi scritto, “colpa” di una carta d’identità che non fa sconti a nessuno. 38 anni compiuti lo scorso febbraio e un contratto in scadenza al 30 giugno 2026 che dice molto sul suo destino nerazzurro.

Francesco Acerbi, però, non vuole lasciare l’Inter senza l’ultimo sussulto: il difensore centrale non è più nelle prime posizioni delle gerarchie di Chivu, ma nel match che può valere una buona fetta di Scudetto giocherà titolare.

Con Bisseck out, contro la Roma toccherà a lui respingere gli attacchi di Malen e compagni nel big match della domenica di Pasqua.

  • CHIVU PUNTA SU DI LUI

    L’infortunio di Bisseck ha cambiato i piani di Chivu in vista della sfida di San Siro: contro la Roma Akanji verrà riportato nel ruolo di braccetto di destra, Bastoni agirà sul centro sinistra, mentre in mezzo giocherà Francesco Acerbi, preferito a De Vrij.

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  • UN “DERBY” DAL SAPORE SPECIALE

    Le motivazioni ad Acerbi non mancheranno di certo. Il difensore sa benissimo che quello contro i giallorossi potrebbe essere l’ultimo big match della sua lunga avventura con l’Inter e vuole chiudere con una prestazione top. Per Acerbi, 173 partite con la Lazio, la sfida contro la Roma rappresenta un derby personale dal sapore sempre speciale.

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  • I NUMERI IN STAGIONE

    L’attuale stagione è quella che ha visto Acerbi scendere meno volte in campo da quando è all’Inter, club in cui gioca dall’estate del 2022. Solo 14 le presenze in campionato, l’ultima nel secondo tempo della sfida contro la Fiorentina prima della sosta: prima era rimasto in panchina nelle precedenti 8 partite di campionato. Alla sua stagione vanno aggiunte le due presenze in Coppa Italia e le 5 in Champions League.

  • SARÀ ADDIO A GIUGNO

    L’Inter a fine stagione cambierà tanto in difesa, con l’obiettivo principale di ringiovanire un reparto ormai in là con gli anni: Acerbi ha il contratto in scadenza a giugno e al termine del campionato quasi certamente saluterà l’Inter e il mondo nerazzurro. L’obiettivo però è di farlo nel migliore dei modi, con un tricolore da alzare al cielo.

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