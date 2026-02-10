Il Como in semifinale di Coppa Italia, Fabregas: “Un traguardo storico, ho ringraziato i ragazzi”

Sono stati necessari sedici rigori per decretare chi avrebbe superato il turno, alla fine però il Como è riuscito a compiere la sua straordinaria impresa.
La compagine lariana espugna il campo del Napoli e, dopo quarant’anni, torna ad assicurarsi l’accesso alla semifinale di Coppa Italia.
Una notte da sogno per una squadra che si è confermata essere una delle più belle rivelazioni di questa stagione e che continua un’ascesa che solo fino a pochi anni fa sarebbe stata difficile anche solo da immaginare.
Cesc Fabregas, dopo il triplice fischio finale, ha commentato la prova del suo Como ai microfoni di ‘Italia 1’.