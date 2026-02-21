Goal.com
Leonardo Gualano

Il Como batte la Juventus, l’orgoglio di Fabregas: “Una partita top contro il Real Madrid d’Italia”

Il tecnico del Como, Cesc Fabregas, commenta la vittoria ottenuta sul campo della Juventus: “Il mio portiere ha fatto solo una parata”.

Il Como torna a vincere in campionato e lo fa regalandosi un successo tanto importante quanto prestigioso.

La compagine lariana ha infatti espugnato il campo della Juventus imponendosi per 2-0 e nel farlo è tornata a scalare in maniere perentoria una classifica che ora la vede a -1 dai bianconeri e in scia alle squadre che si stanno contendendo una qualificazione alla prossima Champions League.

Cesc Fabregas, parlando ai microfoni di DAZN, non ha nascosto la sua soddisfazione per la prestazione della sua squadra.

  • “UNA PARTITA TOP”

    “Restare dentro la partita è fondamentale se vuoi vincere questo tipo di partite contro una squadra fortissima che con il nuovo allenatore ha svoltato. Lo so che si guarda sempre il risultato, ma la Juve da quando è arrivato il mister ha fatto una svolta incredibile dal punto di vista del gioco. I ragazzi hanno fatto una partita top, la differenza rispetto alle altre è stata fare il secondo goal e quando giochi contro questo tipo di avversari, se non fai il secondo ti mangiano. Il mio portiere ha fatto una sola parata in tutta la partita e questo vuol dire che è stata una grandissima prestazione”.

  • "LA JUVE IL REAL MADRID D'ITALIA"

    “In questo tipo di partite i giocatori tecnici devono gestire la palla. serve gente con coraggio e personalità per trovare quelle soluzioni che proviamo durante la settimana. Le scelte possono cambiare in base alla partita ed è fondamentale perché in 90 di gare ce ne sono tantissime. I ragazzi sono stati bravi, la Juventus è il Real Madrid d’Italia e fare una prestazione del genere contro questo tipo di squadra mi rende orgoglioso”.

  • “LA CHAMPIONS? NON RISPONDO”

    “Sulla Champions League non rispondo, magari mi piacerebbe farlo tra due o tre anni. Un anno e mezzo fa il Como era in Serie B, dobbiamo restare calmi e continuare a crescere”.

  • “ABBIAMO VINTO SENZA NICO PAZ”

    “Nico Paz è un giocatore fantastico e vincere senza di lui che gioca sempre rappresenta un altro passo in avanti”.

