Il Como batte la Juventus, l’orgoglio di Fabregas: “Una partita top contro il Real Madrid d’Italia”

“Restare dentro la partita è fondamentale se vuoi vincere questo tipo di partite contro una squadra fortissima che con il nuovo allenatore ha svoltato. Lo so che si guarda sempre il risultato, ma la Juve da quando è arrivato il mister ha fatto una svolta incredibile dal punto di vista del gioco. I ragazzi hanno fatto una partita top, la differenza rispetto alle altre è stata fare il secondo goal e quando giochi contro questo tipo di avversari, se non fai il secondo ti mangiano. Il mio portiere ha fatto una sola parata in tutta la partita e questo vuol dire che è stata una grandissima prestazione”.