Il Como batte la Juventus, l’orgoglio di Fabregas: “Una partita top contro il Real Madrid d’Italia”

Il Como torna a vincere in campionato e lo fa regalandosi un successo tanto importante quanto prestigioso.
La compagine lariana ha infatti espugnato il campo della Juventus imponendosi per 2-0 e nel farlo è tornata a scalare in maniere perentoria una classifica che ora la vede a -1 dai bianconeri e in scia alle squadre che si stanno contendendo una qualificazione alla prossima Champions League.
Cesc Fabregas, parlando ai microfoni di DAZN, non ha nascosto la sua soddisfazione per la prestazione della sua squadra.