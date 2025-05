Il Chelsea scrive una pagina di storia: è il primo club a vincere tutte le coppe europee

Il Chelsea, vincendo la Conference League, completa la sua ‘collezione’ UEFA: nessun club nella storia ci era riuscito.

Si era presentato ai blocchi di partenza della Conference League 2024/2025 con i galloni di favorito d’obbligo e non ha deluso le aspettative.

Il Chelsea, superando per 4-1 in rimonta il Betis nella finale che si è giocata a Breslavia, non solo è tornato a vincere un trofeo dopo quattro anni di attesa, ma soprattutto ha completato un’impresa che non era mai riuscita a nessun altro club europeo.

I Blues infatti, possono ora vantare nella loro bacheca tutti i titoli UEFA.