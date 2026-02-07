Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Wolverhampton Wanderers v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport
Leonardo Gualano

Il Chelsea non si ferma più, Palmer esalta Rosenior: “Con lui la vita è fantastica”

Il Chelsea inanella la quarta vittoria consecutiva in campionato, Palmer: “Rosenior ci fa essere noi stessi, con lui giochiamo liberamente”.

Pubblicità

Quando il Chelsea lo ha scelto per raccogliere l’eredità di Enzo Maresca, sono stati in molti a chiedersi che tipo di impatto potesse avere Liam Rosenior sui Blues.

Il club londinese, infatti, aveva deciso di affidarsi ad un tecnico che aveva fatto vedere buonissime cose in Francia con lo Strasburgo, ma che di fatto non aveva ancora maturato alcuna esperienza sulle panchine di Premier League.

Ebbene, a Rosenior sono bastate poche settimane non solo per convincere tutti, ma anche per conquistare lo spogliatoio.

Una delle stelle del Chelsea, Cole Palmer, ha infatti letteralmente esaltato il tecnico inglese.

  • QUATTRO VITTORIE SU QUATTRO IN PREMIER LEAGUE

    Il Chelsea, dopo l’arrivo di Rosenior, ha letteralmente cambiato marcia in campionato.

    Con il nuovo tecnico in panchina, infatti, i Blues hanno vinto quattro partite su quattro, entusiasmando anche sotto il profilo del gioco.

    L’ultimo successo, quello sul campo del Wolverhampton, è arrivato dopo quelli contro Brentford, Crystal Palace e West Ham.

    Un percorso netto, scandito anche da 11 goal segnati e solo 4 subiti, che ha consentito al Chelsea di riportarsi al quinto posto, a -1 dal Manchester United e in piena lotta per una qualificazione alla prossima Champions League.

    • Pubblicità

  • “LA VITA È FANTASTICA CON LUI”

    Cole Palmer, dopo il successo sul campo del Wolverhampton, ha esaltato Rosenior.

    “La vita con Liam è fantastica, ci dà tanta fiducia. Ci permette di essere noi stessi e di giocare liberamente. Mi piacciono molto le sue strategie ed il modo in cui giochiamo, lui e il suo staff ci spingono tanto in allenamento”.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • “VEDRETE LA MIGLIORE VERSIONE DI ME”

    “Sono sicuro che quando tornerò in piena forma, vedrete la migliore versione di me. Non sono ancora al massimo, sto gestendo la situazione e mi sto ancora mettendo alle spalle l’infortunio. Spero di riuscirci presto, so cosa posso dare quando sono al 100%, raggiungerò un altro livello”.

  • LA SODDISFAZIONE DI ROSENIOR

    Anche Liam Rosenior non ha nascosto la sua soddisfazione per come stanno andando le cose.

    “Non potrebbero andare meglio, vero? Questo per quello che riguarda la Premier League. Quando si inizia una nuova avventura in un grande club, si vuole partire bene e penso che ci siamo riusciti. Abbiamo ancora molto da fare, ma finché miglioreremo sarò contento”.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Premier League
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Leeds United crest
Leeds United
LEE
Premier League
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
Wolverhampton Wanderers crest
Wolverhampton Wanderers
WOL
0