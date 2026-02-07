Il Chelsea non si ferma più, Palmer esalta Rosenior: “Con lui la vita è fantastica”

Quando il Chelsea lo ha scelto per raccogliere l’eredità di Enzo Maresca, sono stati in molti a chiedersi che tipo di impatto potesse avere Liam Rosenior sui Blues.
Il club londinese, infatti, aveva deciso di affidarsi ad un tecnico che aveva fatto vedere buonissime cose in Francia con lo Strasburgo, ma che di fatto non aveva ancora maturato alcuna esperienza sulle panchine di Premier League.
Ebbene, a Rosenior sono bastate poche settimane non solo per convincere tutti, ma anche per conquistare lo spogliatoio.
Una delle stelle del Chelsea, Cole Palmer, ha infatti letteralmente esaltato il tecnico inglese.