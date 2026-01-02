Il Chelsea ha deciso di separarsi da Maresca, Guardiola: “Hanno perso un allenatore incredibile”

Dopo il pareggio ottenuto nella sua prima uscita del 2026 sul campo del Sunderland, il Manchester City è atteso dalla sua prima uscita interna del nuovo anno.
Ad attendere i Citizens, nel ventesimo turno di Premier League, ci sarà una partita molto particolare: quella con il Chelsea.
Il club londinese infatti, nei giorni scorsi ha ufficialmente annunciato la decisione di separarsi da Enzo Maresca ed è ancora alla ricerca di un allenatore al quale affidare la panchina della prima squadra.
Pep Guardiola, nel presentare la sfida con i Blues, si è soffermato anche sul tecnico italiano, nonché suo ex collaboratore proprio al City.