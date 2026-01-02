Il Chelsea ha deciso di separarsi da Maresca, Guardiola: “Hanno perso un allenatore incredibile”

“Ho già detto un milione di volte che ho un contratto che mi lega al Manchester City, sono felice qui e combatto per il mio club. Sono qui da dieci anni e un giorno me ne andrò, ma ho un contratto. La dirigenza mi rispetta e lo ha dimostrato la scorsa stagione quando mi ha sostenuto anche se per due o tre mesi non siamo riusciti a vincere una partita. Mi piace stare qui, quindi vedremo e vedrete”.