guardiola maresca(C)Getty images
Leonardo Gualano

Il Chelsea ha deciso di separarsi da Maresca, Guardiola: “Hanno perso un allenatore incredibile”

Pep Guardiola si appresta ad affrontare con il suo Manchester City un Chelsea senza Maresca: “Non so che squadra troveremo e chi andrà in panchina”.

Dopo il pareggio ottenuto nella sua prima uscita del 2026 sul campo del Sunderland, il Manchester City è atteso dalla sua prima uscita interna del nuovo anno.

Ad attendere i Citizens, nel ventesimo turno di Premier League, ci sarà una partita molto particolare: quella con il Chelsea.

Il club londinese infatti, nei giorni scorsi ha ufficialmente annunciato la decisione di separarsi da Enzo Maresca ed è ancora alla ricerca di un allenatore al quale affidare la panchina della prima squadra.

Pep Guardiola, nel presentare la sfida con i Blues, si è soffermato anche sul tecnico italiano, nonché suo ex collaboratore proprio al City.

  • “IL CHELSEA HA PERSO UN ALLENATORE INCREDIBILE”

    “L’unica cosa che posso dire sul Chelsea è che, dal mio punto di vista, ha perso un allenatore ed una persona incredibile. Questa però è una loro decisione ed io non ho nulla da dire”.

  • “SONO FORTUNATO AD ESSERE AL CITY”

    “Se per me è una sorpresa? No, nel calcio non ci sono sorprese. Questa è solo la conferma di quanto sono fortunato ad essere nel club nel quale mi trovo, un club straordinario”.

  • “HO UN CONTRATTO CON IL CITY”

    “Ho già detto un milione di volte che ho un contratto che mi lega al Manchester City, sono felice qui e combatto per il mio club. Sono qui da dieci anni e un giorno me ne andrò, ma ho un contratto. La dirigenza mi rispetta e lo ha dimostrato la scorsa stagione quando mi ha sostenuto anche se per due o tre mesi non siamo riusciti a vincere una partita. Mi piace stare qui, quindi vedremo e vedrete”.

  • “NON SAPPIAMO CHE CHELSEA ATTENDERCI”

    “Non sappiamo come sarà il Chelsea che affronteremo e quale sarà l’allenatore che siederà sulla loro panchina. Non so cosa succederà, ma dobbiamo pensare a noi stessi e a cosa fare”. 

Premier League
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Chelsea crest
Chelsea
CHE
0