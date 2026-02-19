Il campo sintetico ma non solo: i 5 motivi per cui l'Inter ha perso col Bodo/Glimt e cosa cambierà al ritorno

Ora servirà un'impresa. Proprio come alla Juventus e all'Atalanta. Il calcio italiano rischia di perderne tre in un colpo solo e neppure l'Inter fa eccezione: disastrosa la sconfitta rimediata dai nerazzurri nel freddo norvegese, contro un Bodo/Glimt che ora ha tutta l'intenzione di compiere l'impresa.

Pio Esposito non è bastato. Ha segnato, si è confermato una certezza, ma non è riuscito a evitare la debacle. Fet aveva già aperto il tabellino, la coppia Hauge-Hogh - per nulla comica - ha rifilato un uno-due micidiale che ora rischia di costare carissimo.

Cosa non ha funzionato nell'Inter? Cosa non è andato nella notte di Bodo? Parecchio, quasi tutto. Qualcosa cambierà certamente al ritorno, ma qualcos'altro no e qualcos'altro ancora addirittura peggiorerà. Ed è questo a tenere la squadra di Chivu pesantemente sulle spine.