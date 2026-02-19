Da quarta punta a certezza, l'Inter si aggrappa a Pio Esposito: senza Lautaro Martinez è lui l'anti Bodo/Glimt

Conta anche e soprattutto perché Lautaro Martinez rischia di fermarsi per un periodo di tempo non indifferente. L'infortunio al polpaccio che lo ha costretto a uscire dal campo nel secondo tempo è apparso immediatamente serio, e le parole di Chivu nel dopo partita hanno confermato le sensazioni.

"Secondo me l'abbiamo perso, si è fatto male, ma ce ne sono altri che hanno problemi - ha detto il tecnico romeno a Prime Video - Che significa perso? Significa che si è fatto male, è abbastanza serio".

In pratica, prima ancora degli esami a cui si sottoporrà Lautaro, l'Inter si prepara a fare a meno del proprio capitano nel ritorno di martedì contro il Bodo/Glimt. Ed è per questo che la presenza di Esposito diventa ancora più importante.