Da quarta punta a certezza, l'Inter si aggrappa a Pio Esposito: senza Lautaro Martinez è lui l'anti Bodo/Glimt

Un altro guizzo, l'ennesimo di una stagione da ricordare. Stavolta potrebbe anche non bastare, visto che l'Inter rischia clamorosamente di venire estromessa già agli spareggi di Champions League dal Bodo/Glimt, ma intanto Pio Esposito è sempre lì, al posto giusto nel momento giusto.
La girata in area con cui ha battuto Haikin alla mezz'ora, regalando ai nerazzurri il momentaneo pareggio, è stata da centravanti vero. Da uno che sa quel che vuole fare e soprattutto sa farlo. L'unica nota positiva della gelida notte norvegese, che ha visto la squadra di Chivu uscire dal campo sconfitta per 3-1, alla fine è stato proprio lui.
Conta qualcosa, quando perdi così contro una squadra teoricamente inferiore rischiando di buttare all'aria la qualificazione agli ottavi? Sì, conta. Per tutta una serie di motivi.