"Il calcio è pressione": l'Inter non può più sbagliare

Milan a -5, Napoli a -6. Con la notte di Firenze da vivere.
L'Inter, da uno Scudetto intravisto dietro l'angolo, rischia di veder smarrito l'enorme costruito al giro di boa della stagione, complici frenate e filotti delle rivali.
E pensare che lo scorso weekend aveva sorriso ai nerazzurri, col Diavolo andato ko contro la Lazio ed il punto tra le polemiche colto con l'Atalanta ad aver aumentato il gap coi cugini.
Il problema, per la squadra di Cristian Chivu, è che i campioni d'Italia in carica si sono rimessi prepotentemente a correre, inanellando 4 vittorie di fila che hanno riacceso impensabili sogni tricolore in casa azzurra.
Ed allora stasera, al Franchi, l'Inter non potrà sbagliare: contro i viola il crocevia sarà di quelli chiave, come dimostra la bolgia riservata a Barella & co. alla partenza per la Toscana.