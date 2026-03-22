"Il calcio è pressione": l'Inter non può più sbagliare

"Il calcio è pressione, il campionato è lungo e nell'era dei tre punti tutto è possibile - ha ammesso Chivu alla vigilia del match coi gigliati - Noi sappiamo il nostro percorso e conosciamo anche le ambizioni delle altre squadre".





"Noi non abbiamo mai pensato ai distacchi in classifica, nell'era a tre punti tutto è possibile. Noi pensiamo ad essere competitivi, abbiamo un vantaggio ma dobbiamo pensare a noi e a quello di buono che abbiamo fatto. Vogliamo dare continuità alle nostre ambizioni".





"Gli ultimi risultati? C'è un po' di tutto ed è fisiologico, poi bisogna guardare quello che si è ottenuto. Dobbiamo vedere il nostro miglioramento e pensare alla nostra ambizione e qualità, consapevoli del nostro percorso e che nessuno regala nulla".