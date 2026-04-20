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Pulisic MilanGetty
Vittorio Rotondaro

Il 2026 di Pulisic è da dimenticare: zero goal col Milan e i Mondiali all'orizzonte

Serie A
Milan
C. Pulisic

Milan ancora alla ricerca del vero Pulisic: lo statunitense è il lontano parente del giocatore ammirato fino a dicembre.

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Il blitz di Verona ha fatto tornare il sorriso sui volti dei giocatori del Milan in ottica corsa Champions: complici i risultati delle inseguitrici, i rossoneri possono guardare con maggiore fiducia alle ultime giornate di campionato.

Eppure non tutto è oro quel che luccica: il riferimento è al periodo generale vissuto da Christian Pulisic, alle prese con un'astinenza realizzativa che stona terribilmente con i numeri della prima parte di stagione.

Lo statunitense è soltanto la copia sbiadita del giocatore capace di trascinare la squadra di Allegri fino a fine dicembre: da allora solo delusioni e un rendimento condizionato anche da qualche problema fisico di troppo.

  • 2026 DA DIMENTICARE

    Sono dieci le reti totali di Pulisic in questa stagione, tutte arrivate nella prima metà: l'ultima resta quella inferta al Verona il 28 dicembre 2025 al 'Meazza'.

    Da allora Pulisic è sceso in campo altre quindici volte ma di gioie personali nemmeno l'ombra: per lui soltanto la soddisfazione di un assist per Rabiot nel successo per 3-2 sul Torino del 21 marzo.

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  • I PROBLEMI FISICI

    Stagione non esente dai guai fisici per Pulisic, alle prese con un paio di problemi muscolari che gli hanno impedito di rientrare tra i convocati per cinque partite tra ottobre e novembre.

    In seguito l'ex Chelsea è finito ai box a causa di una borsite all'anca, che però lo ha reso indisponibile per la sola trasferta di Bologna, chiusa con una larga vittoria dalla truppa di Allegri.

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  • L'INTESA CON LEAO

    Sotto la lente d'ingrandimento anche l'intesa col partner offensivo Rafael Leao, ai minimi storici dopo il famoso 'sfogo' del portoghese al momento della sostituzione in Lazio-Milan.

    L'ex Lille non aveva preso bene la decisione di Allegri, lamentandosi però anche per lo scarso altruismo del compagno che non lo avrebbe servito a dovere durante il match dell'Olimpico.

  • MONDIALI IN VISTA

    Pulisic sarà sicuramente sotto la luce dei riflettori in estate, quando con i suoi Stati Uniti prenderà parte ai Mondiali che si svolgeranno anche in casa oltre che in Canada e Messico.

    Pulisic avrà l'onore ed onere di indossare la fascia da capitano della selezione a stelle e strisce: una responsabilità importante, che forse lo sta condizionando in una seconda parte di stagione decisamente insufficiente.

    La speranza dei tifosi americani è che tra un paio di mesi vada in scena la versione migliore di Pulisic: quella attuale, purtroppo per il Milan, non sarebbe accolta di buon grado.

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