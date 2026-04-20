Il 2026 di Pulisic è da dimenticare: zero goal col Milan e i Mondiali all'orizzonte

Il blitz di Verona ha fatto tornare il sorriso sui volti dei giocatori del Milan in ottica corsa Champions: complici i risultati delle inseguitrici, i rossoneri possono guardare con maggiore fiducia alle ultime giornate di campionato.
Eppure non tutto è oro quel che luccica: il riferimento è al periodo generale vissuto da Christian Pulisic, alle prese con un'astinenza realizzativa che stona terribilmente con i numeri della prima parte di stagione.
Lo statunitense è soltanto la copia sbiadita del giocatore capace di trascinare la squadra di Allegri fino a fine dicembre: da allora solo delusioni e un rendimento condizionato anche da qualche problema fisico di troppo.