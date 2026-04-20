Il 2026 di Pulisic è da dimenticare: zero goal col Milan e i Mondiali all'orizzonte

Pulisic sarà sicuramente sotto la luce dei riflettori in estate, quando con i suoi Stati Uniti prenderà parte ai Mondiali che si svolgeranno anche in casa oltre che in Canada e Messico.

Pulisic avrà l'onore ed onere di indossare la fascia da capitano della selezione a stelle e strisce: una responsabilità importante, che forse lo sta condizionando in una seconda parte di stagione decisamente insufficiente.

La speranza dei tifosi americani è che tra un paio di mesi vada in scena la versione migliore di Pulisic: quella attuale, purtroppo per il Milan, non sarebbe accolta di buon grado.