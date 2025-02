Parla Ibrahimovic prima di Milan-Feyenoord: "Io al posto di Conceicao? Entro quando serve, domani come una finale"

Le parole di Ibrahimovic in conferenza alla vigilia di Champions: "Theo non è più un ragazzino". E sul futuro di Joao Felix: "Tutto è possibile".

Vigilia di Champions League per il Milan, che si prepara alla partita decisiva per il passaggio agli ottavi di finale; i rossoneri ripartono dalla sconfitta per 1-0 dell'andata. Per il Feyenoord decisiva la rete di Paixao sull'errore di Maignan.

Appuntamento martedì (ore 21) a San Siro, con la squadra di Sergio Conceicao chiamata a rimontare; ha bisogno di vincere con due goal di scarto per superare il turno (con una vittoria di misura dopo i 90 minuti ci sarebbero i supplementari).

Come di consueto ci sarà la conferenza stampa di presentazione del match ma per i rossoneri a parlare non sarà l'allenatore ma Zlatan Ibrahimovic. Conceicao infatti è in Portogallo per per prendere parte ai funerali di Jorge Pinto da Costa, ex presidente del Porto.