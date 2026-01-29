I nuovi acquisti possono giocare in Champions League? Il regolamento per i playoff e la fase ad eliminazione diretta

La Champions League 2025/2026 entra nella sua fase più calda.

La League Phase è giunta alla sua naturale conclusione ed è dunque arrivato il momento di concentrarsi sulla fase a eliminazione diretta.

Come è noto, otto squadre si sono già garantite il pass per gli ottavi di finale, mentre gli altri otto verranno messi in palio dai playoff che vedranno protagoniste le compagini che si sono piazzate tra il nono e il ventiquattresimo posto della classifica unica della Fase Campionato.

Le ultime partite si sono disputate mentre la sessione invernale di calciomercato era già aperta e nessuna squadra ha potuto schierare i nuovi acquisti, poiché non inseriti nelle varie Liste UEFA presentate all’inizio del torneo.

Le cose cambieranno per i playoff o le Liste restano chiuse? Cosa prevede il regolamento della Champions League?