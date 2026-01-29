Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
UEFA Champions League Trophy(C)Getty Images
Leonardo Gualano

I nuovi acquisti possono giocare in Champions League? Il regolamento per i playoff e la fase ad eliminazione diretta

Si avvicina la fase ad eliminazione diretta della Champions League 2025/2026: cosa prevede il regolamento riguardo i nuovi acquisti.

Pubblicità

La Champions League 2025/2026 entra nella sua fase più calda.

La League Phase è giunta alla sua naturale conclusione ed è dunque arrivato il momento di concentrarsi sulla fase a eliminazione diretta.

Come è noto, otto squadre si sono già garantite il pass per gli ottavi di finale, mentre gli altri otto verranno messi in palio dai playoff che vedranno protagoniste le compagini che si sono piazzate tra il nono e il ventiquattresimo posto della classifica unica della Fase Campionato.

Le ultime partite si sono disputate mentre la sessione invernale di calciomercato era già aperta e nessuna squadra ha potuto schierare i nuovi acquisti, poiché non inseriti nelle varie Liste UEFA presentate all’inizio del torneo.

Le cose cambieranno per i playoff o le Liste restano chiuse? Cosa prevede il regolamento della Champions League?

  • TRE SQUADRE ITALIANE AI PLAYOFF

    Quello dei nuovi acquisti schierabili nei playoff che mettono in palio gli ultimi accessi agli ottavi di finale di Champions League è un discorso che riguarda da vicino le squadre italiane.

    Tre delle quattro che si sono presentate ai blocchi di partenza della competizione dovranno infatti guadagnarsi il pass per gli ottavi di finale proprio agli spareggi.

    Si tratta, in ordine di classifica, di Inter, Juventus e Atalanta, mentre il solo Napoli, tra le rappresentanti della Serie A, è stato già eliminato, non essendo riuscito ad andare oltre il trentesimo posto.

    • Pubblicità

  • I NUOVI ACQUISTI POSSONO GIOCARE LA FASE A ELIMINAZIONE DIRETTA?

    Il regolamento della Champions League prevede che i giocatori acquistati nel corso della sessione invernale di calciomercato possano essere schierati dalle loro nuove squadre nella seconda fase del torneo.

    I vari club hanno tempo fino alla mezzanotte del 5 febbraio per inserire i nuovi giocatori nelle loro Liste UEFA.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • VALE ANCHE PER I PLAYOFF?

    I giocatori acquistati dai club nel corso della sessione invernale di calciomercato possono essere messi in Lista prima dei playoff e dunque possono prendere parte agli stessi.

    A spiegarlo è il regolamento ufficiale della Champions League:

    “Dopo il completamento della fase a gironi e prima dell'inizio della fase a eliminazione diretta, un club può registrare un massimo di tre nuovi giocatori idonei per le partite rimanenti della competizione in corso. Tali registrazioni devono essere completate entro e non oltre il 5 febbraio 2026 (ore 24:00 CET). 32.02 (SITO UEFA)”.

  • UN MASSIMO DI TRE NUOVI GIOCATORI

    Secondo quanto imposto dal regolamento della Champions League, ogni club deve dunque rispettare un criterio preciso che limita il numero di giocatori inseribili nella Lista UEFA.

    Le varie società potranno registrarne un massimo di tre per le restanti partite della competizione in corso.

    Se un club acquista nel corso della sessione invernale di calciomercato più di tre nuovi giocatori, non potrà registrarli tutti. Il numero complessivo di elementi in Lista A dovrà comunque sempre essere al massimo di 25, rispettando la quota dei giocatori cresciuti localmente.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • UN GIOCATORE PUÒ DISPUTARE LA CHAMPIONS CON DUE SQUADRE DIVERSE?

    A differenza di quanto accadeva fino a qualche anno fa, non ci sono restrizioni da questo punto di vista.

    A partire dall’edizione 2018/2019, i nuovi acquisti possono aver giocato in altre competizioni, anche per un altro club partecipante alla Champions League, e questo anche se la loro ex squadra è ancora in corsa nel torneo.

0