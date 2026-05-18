I Mondiali su DAZN, i programmi, i giornalisti e i talent: anche Fabrizio Romano e Alessia Tarquinio
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LA SQUADRA DI DAZN
Anche DAZN ha stilato la sua lista dei 'convocati' per i Mondiali 2026.
Una rosa di 32 tra giornalisti, telecronisti e talent. Della squadra faranno parte anche Fabrizio Romano e Alessia Tarquinio.
Presenti negli States, a raccontarci l'atmosfera e seguire le partite, Alessio De Giuseppe, Federica Zille, Tommaso Turci e Davide Bernardi.
I PROGRAMMI DAZN PER I MONDIALI
16 ore di diretta al giorno, più di mille contenuti in 39 giorni.
Si parte con Wake Cup, dalle 8.30 alle 9 italiane: highlights delle partite della note, interviste e preview dei match del giorno.
Subito dopo pranzo, dalle 14 alle 15, si prosegue con Tutti Convocati, lo show calcistico di Radio 24, visibile in streaming su DAZN.
Dalle 17 alle 19, l'appuntamento live si sposta nell'Adidas Brand Center Store di Corso Vittorio Emanuele a Milano.
Infine, dalle 19 a mezzanotte, a tenervi compagnia su DAZN ci sarà Times Square, con analisi e approfondimenti da parte di talent e giornalisti.
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CI SARA' ANCHE BORDOCAM
Rinnovato, anche in occasione dei Mondiali, l'appuntamento con Bordocam, che ci ha accompagnato per tutta la stagione di Serie A.
Ci sarà ancora Davide Bernardi a raccontarvi da un punto di vista unico le emozioni tra campo e panchina delle partite più importanti dei Mondiali.