I Mondiali su DAZN, i programmi, i giornalisti e i talent: anche Fabrizio Romano e Alessia Tarquinio

Anche DAZN ha stilato la sua lista dei 'convocati' per i Mondiali 2026.

Una rosa di 32 tra giornalisti, telecronisti e talent. Della squadra faranno parte anche Fabrizio Romano e Alessia Tarquinio.

Presenti negli States, a raccontarci l'atmosfera e seguire le partite, Alessio De Giuseppe, Federica Zille, Tommaso Turci e Davide Bernardi.