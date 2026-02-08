I goal allo scadere diventano un fattore: hanno delineato la situazione nella zona retrocessione

Ad inizio febbraio è ovviamente prematuro iniziare a parlare di sprint salvezza, ma non ci sono dubbi sul fatto che il ventiquattresimo turno di campionato ha sin qui regalato dei risultati che stanno iniziando a delineare la situazione.

Quello che solo fino a poche settimane fa era un gruppo compatto si sta via via sgranando e, mentre alcune squadre sembrano aver trovato lo slancio per regalarsi quantomeno un po’ più di serenità, altre invece non sono riuscite ad accelerare e dunque a tenere il passo.

La classifica in coda è oggi meno corta e questo soprattutto perché le ultime tre in classifica, nel corso di questo turno, non si sono spinte oltre pareggi che sono serviti a poco.