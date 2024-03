Harry Kane può diventare il migliore della storia tedesca. Intanto ha già superato il suo record personale

L'attaccante del Bayern segna a più non posso e mette nel mirino il record di Lewandowski, capace di chiudere nel 2021 con 41 reti.

Trasferirsi a Monaco di Baviera dopo una carriera esclusivamente britannica sembrava essere la soluzione gusta per vincere un trofeo di squadra, mai conquistato prima. Harry Kane, invece, deve fare i conti con un Bayer Leverkusen diretto verso il titolo della Bundesliga, al pari della già avvenuta eliminazione in Coppa di Germania.

Dalla parte di Kane c'è comunque ancora in piedi la possibilità Champions. Dopo aver eliminato la Lazio il team bavarese se la vedrà contro l'Arsenal, in un doppio match che la vede per ora come favorita (seppur di misura).

La carriera di Harry Kane è stata quanto mai particolare. Nessun trofeo di squadra, ma continui riconoscimenti individuali grazie al suo lavoro in campo, da bomber di razza. Dopo aver vinto a più riprese la classifica marcatori in Premier, ora l'inglese vola verso il successo in Bundesliga e la possibilità di essere il migliore di sempre.