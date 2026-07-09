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Harry Kane vs Erling Haaland GFXGOAL
Thomas Hindle

Harry Kane o Erling Haaland: chi è il miglior attaccante al mondo?

Analysis
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Storie
Norvegia vs Inghilterra

Inghilterra-Norvegia, quarti di finale dei Mondiali, offre molti spunti: talento diffuso per l’Inghilterra, squadra compatta attorno a un fuoriclasse per la Norvegia.

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In vista di Norvegia-Inghilterra l’aspetto più avvincente è la sfida tra i due attaccanti. Erling Haaland e Harry Kane sono i migliori “numeri 9” al mondo (qui non consideriamo Kylian Mbappé come “numero 9”). Oggi il divario è netto.

Eppure occupano la stessa posizione in modi molto diversi. Haaland tocca pochi palloni ma è letale quando li riceve: un killer in area. Kane, invece, si muove ovunque, è un ottimo passatore e potrebbe giocare anche da trequartista.

Anche le loro personalità sono opposte: Kane è un gentiluomo, Haaland più rude e divertente. Ma chi è il più forte?

  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Finalizzazione: Harry Kane

    Kane e Haaland sono attaccanti molto diversi. Kane non è solo un centravanti, Haaland lo è quasi esclusivamente. Per questo, sulla carta, Haaland è il miglior finalizzatore: dentro l’area è imbattibile.

    Tuttavia Kane è più completo: usa entrambi i piedi, è forte di testa e tira anche da lontano. Haaland è forse più istintivo, ma per versatilità nel tiro Kane fa la differenza.

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  • Erling HaalandGetty Images

    Colpo di testa: Erling Haaland

    Il primo gol di Haaland con la Norvegia contro il Brasile si sentiva nell’aria prima ancora che arrivasse. L’azione scorreva sulla sinistra e lui vagava vicino al dischetto del rigore, apparendo distratto. Ma quando Andreas Schjelderup ha spinto la palla in fondo alla linea e il cross è diventato inevitabile, Haaland è scattato.

    Ha fatto tre passi brevi e ha saltato sopra Gabriel, uno dei migliori colpitori di testa in circolazione. Il brasiliano non gli è nemmeno arrivato vicino. Haaland ha insaccato di testa. 1-0. Missione compiuta.

    E questo riassume Haaland: alto 196 cm, atletico e preciso nei salti. Da quando è al Manchester City, nessuno in Inghilterra ha segnato più gol di testa. Kane è bravo, ma Haaland è prolifico.

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  • 엘링 홀란 (Erling Haaland)Getty Images

    Velocità: Erling Haaland

    In campo i giocatori raramente raggiungono la velocità massima: contano di più gli scatti brevi.

    La velocità di Kane è il suo punto debole, anche se non è lentissimo. Quella di Haaland, invece, è di un altro livello.

    Nel 2025 ha toccato in Champions League i 22,9 miglia orarie, superando sia Achraf Hakimi sia Kylian Mbappé.

    E poi c’è questo:


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  • HaalandGetty Images

    Movimento: Erling Haaland

    Nonostante la statura, Haaland sembra quasi invisibile finché non decide di scattare. La sua genialità sta nell’attimo in cui si accende e lascia sul posto il difensore.

    È un po’ ingiusto verso Kane: i due hanno ruoli diversi. Kane vuole sempre la palla, Haaland è letale anche senza. Segnare in media un gol ogni 13 tocchi è una lezione di movimento senza palla.

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  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Gioco a tutto tondo: Harry Kane

    Roy Keane voleva provocare quando ha definito Erling Haaland un “giocatore da League Two”. È successo su Sky Sports dopo una brutta partita del Manchester City. I commentatori cercavano argomenti e Haaland era stato poco incisivo. La battuta ha continuato a inseguire il giocatore per un po’. L’ironia è che, pur bravo con i piedi, non ha bisogno del pallone in ogni azione.

    Kane, invece, è un numero 10 mancato. Il suo nirvana tattico, forse irraggiungibile, sarebbe giocare dietro un attaccante più mobile. Per ora resta un numero 9 che vaga. È esasperante vederlo troppo arretrato con l’Inghilterra? Sì. È stato frustrante, se non sorprendente, vederlo difendere l’area mentre l’Inghilterra era in vantaggio per 3-2 contro la Croazia all’esordio? Sì. Ma è abbastanza bravo da poter fare tutto questo.

  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Leadership: Harry Kane

    Kane ha indossato la fascia di capitano dell’Inghilterra quasi 100 volte. È stato vice-capitano degli Spurs (Hugo Lloris portava la fascia quando era lì). Ha parlato molto di quanto abbia imparato da Wayne Rooney e David Beckham. La settimana scorsa un deputato dell’Oxfordshire ha proposto di nominarlo cavaliere.

    Ha abbracciato i raduni performativi in campo e la squadra risponde. Concede tutte le interviste e sembra un ragazzo a posto: come capitano è esemplare.

    Haaland non si tira indietro sotto i riflettori, ma non è mai stato un vero leader. Pep Guardiola lo include nel “gruppo di leadership” del City, ma non mostra ancora il carisma di Kane. Ha tempo per crescere.

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