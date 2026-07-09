Harry Kane o Erling Haaland: chi è il miglior attaccante al mondo?

In vista di Norvegia-Inghilterra l’aspetto più avvincente è la sfida tra i due attaccanti. Erling Haaland e Harry Kane sono i migliori “numeri 9” al mondo (qui non consideriamo Kylian Mbappé come “numero 9”). Oggi il divario è netto.
Eppure occupano la stessa posizione in modi molto diversi. Haaland tocca pochi palloni ma è letale quando li riceve: un killer in area. Kane, invece, si muove ovunque, è un ottimo passatore e potrebbe giocare anche da trequartista.
Anche le loro personalità sono opposte: Kane è un gentiluomo, Haaland più rude e divertente. Ma chi è il più forte?