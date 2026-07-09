Harry Kane o Erling Haaland: chi è il miglior attaccante al mondo?

Kane e Haaland sono attaccanti molto diversi. Kane non è solo un centravanti, Haaland lo è quasi esclusivamente. Per questo, sulla carta, Haaland è il miglior finalizzatore: dentro l’area è imbattibile.

Tuttavia Kane è più completo: usa entrambi i piedi, è forte di testa e tira anche da lontano. Haaland è forse più istintivo, ma per versatilità nel tiro Kane fa la differenza.