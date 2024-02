Harry Kane al Bayern rischia di non vincere il primo trofeo della carriera: tonfo totale

Sconfitto contro il Bochum, il Bayern scivola a -8 dalla vetta. Bundesliga in pericolo e sconfitta nell'andata degli ottavi contro la Lazio.

Trasferirsi in una squadra capace di vincere undici volte di fila il proprio campionato sembrava essere la soluzione a tutti i problemi di Harry Kane. Nonostante le caterve di goal in carriera, l'inglese è infatti noto per non aver mai vinto un trofeo di squadra.

Il passaggio di Kane al Bayern Monaco è arrivato per coniugare la sua grande capacità di realizzazione, tanto che l'inglese domina la classifica marcatori (già vinta in Premier al pari di altro titoli individuali), ad una macchina di trofei come quella bavarese. Ora, però, l'uragano sembra essere tornato a Londra.

Kane segna come sempre, ma il Bayern Monaco rischia seriamente di non vincere niente nell'annata 2023/2024. Alcune opportunità sono già andate, altre sono al limite e potrebbero sfumare in un inverno decisivo per Kane, Tuchel e l'annata del gigante tedesco.