Harroui non giocherà più nel 2024/2025, l'infortunio è grave: arrivederci alla prossima stagione

Il giocatore del Verona saluta l'annata per il problema al ginocchio occorso nell'ultima partita contro il Parma, in cui era stato decisivo.

Abdou Harroui, calciatore del Verona, non giocherà più nel corso del 2024/2025. Per il 26enne, infatti, gli esami hanno dato il responso più nefasto: rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Tradotto, stagione finita.

Harroui, come riporta il Verona, sarà operato nella giornata di lunedì 23 dicembre dal Professor Pier Paolo Mariani, con i tempi di guarigione che saranno quantificabili in base all’evoluzione del quadro clinico. Per il giocatore, però, non ci sarà la possibilità di rientrare durante questa annata.

Nel corso della partita contro il Parma, in cui ha rimediato l'infortunio, Harroui si era fatto male tentando un allungo: fatale per la sua stagione, decisamente sfortunata. E che mette nei guai il Verona.