Haaland "come un giocatore di quarta serie": dopo Manchester City-Arsenal arriva l'attacco totale di Keane

L'ex giocatore del Manchester United bacchetta Haaland sul suo gioco generale: "Pessimo, migliorerà nei prossimi anni".

Quando ti chiami Erling Haaland e hai già segnato quasi 300 goal in carriera, nonostante i 23 anni stampati sul passaporto, non puoi sbagliare. Mai. Nonostante le ventinove reti in stagione, il norvegese è finito nel mirino di alcuni tifosi e addetti ai lavori dopo lo 0-0 tra Manchester City e Arsenal.

L'attaccante del Manchester è stato alquanto deludente contro i Gunners, rimanendo a secco per l'ottava volta nelle undici partite di Premier. Un dato non da Haaland, attaccato soprattutto per la prestazione del big match piuttosto che per il periodo altalenante.

In prima fila, contro Haaland, c'è l'opinionista ed ex idolo del Manchester United, Roy Keane. Keane non è nuovo a parole forti nei confronti del figlio di Alf-Inge, giocatore con cui Keane diete vita ad un famoso duello che portò a due gravissimi infortuni negli anni '90.