Gudmundsson FiorentinaGetty Images
Leonardo Gualano

Gudmundsson recupera per Como-Fiorentina? Le condizioni del trequartista gigliato

Dubbio Gudmundsson in casa Fiorentina in vista della sfida di campionato con il Como: le condizioni del trequartista islandese.

Sarà una Fiorentina chiamata ad affrontare l’ennesimo esame della sua stagione quella che, nel venticinquesimo turno di Serie A, sarà protagonista sul durissimo campo del Como.

La compagine gigliata si presenta all’appuntamento da terzultima forza del campionato e consapevole di dover andare a caccia di punti pesantissimi che possano rendere un po’ più in discesa la strada che conduce alla salvezza.

La marcia di avvicinamento alla sfida del Sinigaglia, in casa viola, è stata accompagnata dai dubbi relativi alle condizioni di Albert Gudmundsson.

L’islandese sarà della partita o Paolo Vanoli dovrà rinunciare a uno dei suoi uomini più importanti?

  • L’INFORTUNIO DI GUDMUNDSSON

    Albert Gudmundsson si è infortunato nel corso di Fiorentina-Torino, sfida valida per il ventiquattresimo turno di campionato che si è giocata all’Artemio Franchi lo scorso 7 febbraio.

    Il trequartista islandese è stato costretto a lasciare il campo a inizio ripresa, al 48’, a causa di un problema alla caviglia sinistra.

  • LE CONDIZIONI DI GUDMUNDSSON

    La Fiorentina, nei giorni successivi alla sfida con il Torino, ha emesso una nota ufficiale con la quale ha reso note quali sono le condizioni di Albert Gudmundsson.

    “Gli esami diagnostici svolti hanno escluso lesioni capsulo-legamentose acute a carico della caviglia sinistra. Il calciatore ha già iniziato il percorso terapeutico e riabilitativo previsto e sarà rivalutato nei prossimi giorni".

  • GUDMUNDSSON A DISPOSIZIONE PER IL COMO?

    In un primo momento per Gudmundsson si era pensato a uno stop di una o due settimane, ma per lui i tempi di recupero potrebbero essere più brevi.

    Negli ultimi giorni, il trequartista islandese ha continuato a svolgere un lavoro personalizzato e a sottoporsi alle terapie necessarie per superare il problema alla caviglia.

    Al momento è da considerarsi quantomeno in forte dubbio per la sfida di Como ma, secondo quanto riportato da ‘La Nazione’, non è escluso che possa stringere i denti e andare in panchina.

    Da questo punto di vista, molto dipenderà dal fatto che, alla vigilia del match (in programma il 14 febbraio), l’islandese continuerà ad avvertire dolore o meno.

  • CHI SOSTITUISCE GUDMUNDSSON CONTRO IL COMO

    Anche qualora Gudmundsson dovesse riuscire in un recupero lampo, è difficile immaginare che possa scendere in campo dal 1’ contro il Como.

    A prendere il suo posto in alto a sinistra potrebbe essere Harrison, che ha avuto un ottimo impatto quando ha sostituito l’islandese a gara in corso proprio contro il Torino.

    Sull’out opposto ci sarà invece Solomon, mentre a guidare l’attacco gigliato sarà Kean.

