Gudmundsson recupera per Como-Fiorentina? Le condizioni del trequartista gigliato

Sarà una Fiorentina chiamata ad affrontare l’ennesimo esame della sua stagione quella che, nel venticinquesimo turno di Serie A, sarà protagonista sul durissimo campo del Como.
La compagine gigliata si presenta all’appuntamento da terzultima forza del campionato e consapevole di dover andare a caccia di punti pesantissimi che possano rendere un po’ più in discesa la strada che conduce alla salvezza.
La marcia di avvicinamento alla sfida del Sinigaglia, in casa viola, è stata accompagnata dai dubbi relativi alle condizioni di Albert Gudmundsson.
L’islandese sarà della partita o Paolo Vanoli dovrà rinunciare a uno dei suoi uomini più importanti?