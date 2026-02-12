Gudmundsson recupera per Como-Fiorentina? Le condizioni del trequartista gigliato

La Fiorentina, nei giorni successivi alla sfida con il Torino, ha emesso una nota ufficiale con la quale ha reso note quali sono le condizioni di Albert Gudmundsson.

“Gli esami diagnostici svolti hanno escluso lesioni capsulo-legamentose acute a carico della caviglia sinistra. Il calciatore ha già iniziato il percorso terapeutico e riabilitativo previsto e sarà rivalutato nei prossimi giorni".