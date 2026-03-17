Gravina non ci sta: "Arbitri? Si è generato un clima insopportabile"

"Riguardo Open VAR apriremo una riflessione: la disponibilità a una massima trasparenza è stata evidentemente strumentalizzata, perciò dovremo riflettere in vista del prossimo anno con l’AIA. L’obiettivo è confrontarsi sempre, ma soprattutto evitare qualunque forma di strumentalizzazione in termini negativi. C’è un rapporto di massima collaborazione con l’AIA e ci stiamo confrontando perché desideriamo creare condizioni ideali al fine di mettere gli arbitri nella miglior posizione per svolgere al meglio la loro professione".