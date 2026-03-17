Gravina non ci sta: "Arbitri? Si è generato un clima insopportabile"

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, parlando a margine della conferenza stampa del Premio Bearzot, ha affrontato le questioni arbitrali e si è soffermato soprattutto sul clima che si è generato in questo periodo.
Non è un mistero che la stagione attuale sia stata piena di polemiche, confermate anche nell'ultima giornata di campionato.
Il numero uno della FIGC ha voluto fare un'analisi a tutto tondo avvertendo anche di possibili cambiamenti sulla gestione del tema e ad esempio sulla possibilità di cancellare anche il programma Open VAR.