Gravina fa chiarezza: "Sport dilettantistici? Le parole non volevano essere offensive"

Dopo aver annunciato le proprie dimissioni, Gabriele Gravina è tornato anche sulle polemiche legate alle sue recenti dichiarazioni sugli sport dilettantistici, chiarendo il senso delle sue parole e prendendo le distanze dalle interpretazioni che le avevano considerate offensive.





Nel comunicato diffuso al termine della riunione, il presidente federale ha infatti sottolineato come il riferimento fosse esclusivamente alle differenze normative e organizzative tra professionismo e dilettantismo, rinviando a un approfondimento più completo durante l’audizione dell’8 aprile davanti alla VII Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei deputati.