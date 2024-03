Grave infortunio per Kaba in Frosinone-Lecce: lesione del legamento crociato anteriore. I tempi di recupero

Brutta perdita per il Lecce, che nei prossimi mesi dovrà fare a meno di Mohamed Kaba: il centrocampista si è fatto male a un ginocchio.

Nel giorno in cui Domenico Berardi dice ufficialmente addio alla seconda parte della stagione, ma anche agli Europei in programma in estate in Germania, la Serie A registra un altro grave infortunio: quello di Mohamed Kaba.

Il centrocampista del Lecce si è fatto male domenica pomeriggio, in occasione della partita pareggiata dalla formazione di Roberto D'Aversa sul campo del Frosinone. E anche in questo caso si tratta di un infortunio molto serio.

Lesione del legamento crociato anteriore: questa è la diagnosi comunicata dal Lecce a seguito degli esami strumentali a cui si è sottoposto Kaba nella mattinata di lunedì. Un colpo duro da assorbire.