Gli esami di Berardi, l'infortunio è grave: "Lesione completa del tendine d'Achille". I tempi di recupero

Domenico Berardi si è sottoposto a controlli strumentali a Milano dopo l'infortunio di Verona: martedì il mancino verrà operato.

Domenico Berardi si è sottoposto a Milano ai controlli strumentali di rito, un giorno dopo l'infortunio che lo ha costretto a uscire dal campo dolorante nel secondo tempo di Verona-Sassuolo. E gli esiti non sono positivi.

Confermata la lesione al tendine d'Achille della quale si era già cominciato a parlare domenica pomeriggio. La peggiore delle notizie per Berardi, tornato in campo proprio al Bentegodi dopo aver saltato quasi un mese e mezzo stagionale per un altro infortunio al menisco mediale del ginocchio sinistro.

In sostanza, stagione finita per Berardi. E Sassuolo che, così come Luciano Spalletti e l'Italia agli Europei, dovrà fare a meno di lui nelle prossime settimane e nei prossimi mesi.