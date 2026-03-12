Goal.com
Bryan Zaragoza RomaGetty Images
Michael Baldoin

La grande occasione di Zaragoza in Europa League: contro il Bologna per convincere Gasperini e prendersi un ruolo chiave nella Roma

Il trequartista spagnolo non ha ancora inciso come avrebbe voluto, ma contro il Bologna in Europa League arriva l’occasione per mettersi in mostra. Proprio contro i rossoblù ha realizzato l’unico goal della sua stagione nel torneo.

Tutto è pronto per l’euroderby degli ottavi di finale di Europa League, con la Roma che affronterà il Bologna al Dall’Ara nella gara d’andata.

Gian Piero Gasperini, alle prese con un’emergenza in attacco, avrà scelte quasi obbligate: oltre alla certezza Malen, dovrà affidarsi anche a Bryan Zaragoza, dall’inizio o a gara in corso.

Se l’ex Aston Villa ha avuto un impatto devastante, lo stesso non si può dire per il giocatore di proprietà del Bayern Monaco, che ha mostrato qualità, ma non è ancora riuscito a risultare decisivo.

  • UNO DEI GRANDI COLPI DEL MERCATO INVERNALE

    Arrivato negli ultimi giorni del calciomercato invernale, Zaragoza è stato uno dei colpi più attesi.

    La Roma è stata la squadra più attiva nell’ultima sessione e, dopo gli acquisti di Malen, Robinio Vaz e Venturino, ha deciso di chiudere anche per il classe 2001.

    Arrivato in prestito dal Bayern Monaco, dopo la mezza stagione al Celta Vigo, lo spagnolo è stato individuato come il profilo ideale per rinforzare la trequarti giallorossa.

  • UN IMPATTO 'TIEPIDO': ZARAGOZA NON SI È ANCORA PRESO LA ROMA

    A differenza di Malen, che fin qui si è preso di diritto le prime pagine dei giornali, l’impatto di Zaragoza è stato più discreto.

    Lo spagnolo ha collezionato quattro presenze dalla sua arrivata nella Capitale, per un totale di soli 135 minuti, tra cui uno contro la Juventus nell’ultima gara e 90 minuti in panchina contro il Genoa.

    Per quanto riguarda il contributo alle reti della squadra, il classe 2001 ha servito un solo assist, decisivo però nel 2-2 al Maradona contro il Napoli.

  • Bryan Zaragoza Celta Vigo BolognaGetty Images

    ARRIVA LA GRANDE OCCASIONE: CONTRO IL BOLOGNA HA GIÀ SEGNATO

    Dopo le panchine contro Juventus e Genoa, dove ha giocato appena un minuto, Zaragoza è pronto a riprendersi un ruolo da protagonista.

    Lo spagnolo è in ballottaggio per un posto sulla trequarti, ma anche qualora non dovesse partire dall’inizio è pronto a dare il suo contributo nella ripresa.

    Dall’altro lato ci sarà il Bologna, squadra contro cui ha già segnato in questa Europa League: lo scorso 11 dicembre, con il Celta Vigo in casa, aveva realizzato il temporaneo 1-0, per poi uscire sconfitto 1-2 a causa della doppietta di Bernardeschi.

  • LE PAROLE DI GASPERINI: "NON È FACILE INSERIRSI, MA CI DARÀ UNA MANO"

    Alla vigilia del match, ai microfoni di Sky Sport, Gasperini ha speso due parole nei confronti del classe 2001:

    "È arrivato da poco, sta giocando in modo diverso e sta migliorando di condizione. Non è facile inserirsi a gennaio, ma ha già fatto un assist fondamentale a Napoli. Poi è sempre subentrato. Nella prossime settimane ci darà un aiuto".

