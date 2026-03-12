La grande occasione di Zaragoza in Europa League: contro il Bologna per convincere Gasperini e prendersi un ruolo chiave nella Roma

Alla vigilia del match, ai microfoni di Sky Sport, Gasperini ha speso due parole nei confronti del classe 2001:

"È arrivato da poco, sta giocando in modo diverso e sta migliorando di condizione. Non è facile inserirsi a gennaio, ma ha già fatto un assist fondamentale a Napoli. Poi è sempre subentrato. Nella prossime settimane ci darà un aiuto".