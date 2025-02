Goal in trasferta doppi, nella Champions 2025 sono previsti? Stessa regola, dai playoff alle semifinali

Come funziona la fase ad eliminazione diretta della nuova Champions e in che modo si decide una parità di reti tra andata e ritorno.

La Champions League è in corso nella sua fase ad eliminazione diretta. Chiuso il girone unico, sedici squadre partecipano ai playoff, con le otto qualificate di scena negli ottavi insieme alle prime otto classificate del gruppo denominato 'fase campionato'.

Sono diverse le italiane impegnate dopo il girone, ovvero le quattro sopravvisute Atalanta, Inter, Juventus e Milan in lotta con le altre grandi d'Europa per provare a far propria la Champions League 2025. Regna l'equilibrio tra le partite di andata e ritorno, con i dubbi sul passato e presente del regolamento sempre più frequenti.

Ad esempio, vista la rivoluzione della nuova Champions League, i goal in trasferta sono doppi come in passato o è confermata la regola delle ultime annate? Dai playoff alle semifinali, in tutte le gare andata e ritorno, sono previsti i supplementari.