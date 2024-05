Girona nella storia: qualificato alla Champions League per la prima volta nella sua storia

Il Girona si fa il regalo più bello: batte 4-2 in rimonta il Barcellona, lo sorpassa al secondo posto e stacca il pass per la Champions.

Non c'era giorno migliore di questo, per il Girona, per scrivere una pagina di storia destinata a rimanere scolpita in maniera indelebile.

La squadra di Michel si è resa protagonista di una straordinaria vittoria per 4-2 nei confronti del Barcellona centrando, aritmeticamente, un traguardo che ai blocchi di partenza della stagione sembrava assolutamente utopico.

Il Girona, infatti, è aritmeticamente qualificato alla prossima Champions League. Tra le 36 squadre che dal prossimo settembre daranno la caccia alla Coppa dalle 'grandi orecchie' ci sarà anche la rivelazione del calcio spagnolo, in attesa che venga chiarita la vicenda relativa alla presunta frode fiscale relativa all'acquisto di Dovbyk, ovvero la stella più luminonsa di un'annata a dir poco sontuosa. Decisamente niente male per una squadra che soltanto due anni fa giocava in Seconda Divisione.