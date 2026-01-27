Giovane può giocare Napoli-Chelsea di Champions League? Cosa dice il regolamento

Messo alle spalle il pesante 3-0 subito in campionato sul campo della Juventus, il Napoli torna a concentrarsi sul suo cammino in Champions League e lo fa sapendo di essere atteso da una sfida decisiva.
La compagine partenopea, infatti, affronterà il Chelsea nell’ultima partita della ‘Fase Campionato’ del torneo, che metterà in palio punti fondamentali per l’approdo ai playoff che mettono in palio uno dei pass per gli ottavi di finale.
Antonio Conte, anche per la gara con i Blues, sarà costretto a fare i conti con la solita lunghissima lista di indisponibili.
Il Napoli, nei giorni scorsi, ha annunciato l’acquisto di Giovane, ma potrà l’ex Verona scendere in campo contro il Chelsea?