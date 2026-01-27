Goal.com
Giovane Santana Juventus Napoli 25012026Getty Images
Leonardo Gualano

Giovane può giocare Napoli-Chelsea di Champions League? Cosa dice il regolamento

Il Napoli si appresta ad affrontare il Chelsea in un match fondamentale per il suo cammino europeo: ancora tanti giocatori indisponibili per Conte.

Messo alle spalle il pesante 3-0 subito in campionato sul campo della Juventus, il Napoli torna a concentrarsi sul suo cammino in Champions League e lo fa sapendo di essere atteso da una sfida decisiva.

La compagine partenopea, infatti, affronterà il Chelsea nell’ultima partita della ‘Fase Campionato’ del torneo, che metterà in palio punti fondamentali per l’approdo ai playoff che mettono in palio uno dei pass per gli ottavi di finale.

Antonio Conte, anche per la gara con i Blues, sarà costretto a fare i conti con la solita lunghissima lista di indisponibili.

Il Napoli, nei giorni scorsi, ha annunciato l’acquisto di Giovane, ma potrà l’ex Verona scendere in campo contro il Chelsea?

  • COSA SERVE AL NAPOLI PER I PLAYOFF

    Il Napoli si presenta all’appuntamento con il Chelsea sapendo di occupare solo il 25° posto della classifica della ‘Fase Campionato’ di Champions League.

    Un piazzamento frutto degli otto punti messi in cascina nelle prime sette uscite, che vuol dire eliminazione dalla massima competizione continentale.

    La squadra di Antonio Conte, dunque, al Maradona contro il Chelsea non può far altro che puntare su un risultato positivo.

    Una vittoria varrebbe i playoff (se almeno una tra Olympiacos, Athletic Bilbao, Qarabag, Galatasaray, Marsiglia, Bayer Leverkusen, Monaco e PSV non vince la propria partita), mentre con un pareggio bisognerebbe poi affidarsi a risultati favorevoli e alla differenza reti.

  • NAPOLI ANCORA IN EMERGENZA

    Contro il Chelsea, il Napoli non potrà presentarsi in campo nella sua versione migliore.

    Conte, infatti, non potrà ancora contare su De Bruyne, Anguissa, Gilmour, Politano, Neres, Milinkovic-Savic e Rrahmani, e questo vuol dire che non potrà fare rotazioni e dovrà affidarsi ad un undici quasi obbligato.

  • GIOVANE A DISPOSIZIONE PER IL CHELSEA?

    L’ultimo acquisto del Napoli, Giovane, non sarà a disposizione per la sfida con il Chelsea.

    L’attaccante brasiliano, che ha già esordito in campionato con la maglia azzurra addosso contro la Juventus, non è arruolabile poiché non è stato ovviamente inserito nella Lista UEFA presentata ad inizio torneo.

    La stessa lista può essere aggiornata nella successiva fase della Champions League e quindi potrebbe rientrarvi qualora il Napoli riuscisse a qualificarsi.

  • ANCHE MAZZOCCHI E MARIANUCCI OUT

    Oltre agli infortunati, contro il Chelsea Conte non potrà contare nemmeno su Mazzocchi e Marianucci.

    Entrambi, infatti, non sono stati inseriti nella Lista UEFA e dunque non saranno della partita.

