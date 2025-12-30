Giovane incanta la Serie A, il piano dell'Inter e non solo: Napoli, Roma, Atalanta e Milan sull'attaccante del Verona

Ancora una volta, come spesso è successo in questi anni, il Verona riesce a scovare talenti in giro per il mondo e questa volta lo ha fatto in Sudamerica, dove ha trovato Giovane Santana do Nascimento, o più semplicemente 'Giovane'.

Il classe 2003 brasiliano ha incantato in questi mesi, fin dalle prime apparizioni, mettendo in mostra tecnica, velocità e tanta personalità. Non a caso molte big di Serie A ci stanno pensando e lo hanno messo nella lista degli obiettivi.

C'è chi come Roma, Milan e Atalanta ci pensa già per il mercato invernale e chi invece come Inter e Napoli lo valutano per la prossima stagione.