Giovane Verona Sassuolo Serie AGetty Images
Andrea Ajello

Giovane incanta la Serie A, il piano dell'Inter e non solo: Napoli, Roma, Atalanta e Milan sull'attaccante del Verona

Ci ha messo poco Giovane a diventare uno degli oggetti di desiderio di mezza Serie A: ma quali scenari ci sono tra gennaio e l'estate per il talento del Verona?

Ancora una volta, come spesso è successo in questi anni, il Verona riesce a scovare talenti in giro per il mondo e questa volta lo ha fatto in Sudamerica, dove ha trovato Giovane Santana do Nascimento, o più semplicemente 'Giovane'. 

Il classe 2003 brasiliano ha incantato in questi mesi, fin dalle prime apparizioni, mettendo in mostra tecnica, velocità e tanta personalità. Non a caso molte big di Serie A ci stanno pensando e lo hanno messo nella lista degli obiettivi. 

C'è chi come Roma, Milan e Atalanta ci pensa già per il mercato invernale e chi invece come Inter e Napoli lo valutano per la prossima stagione. 

  • GIOVANE HA INIZIATO ANCHE A SEGNARE

    Nelle prime giornate Giovane aveva dimostrato già di essere all'altezza del palcoscenico e di non aver risentito del nuovo campionato e del nuovo calcio in cui si è trovato per la prima volta ma con un limite, quello di non riuscire a segnare, aspetto ovviamente tutt'altro che secondario per un attaccante.

    Adesso invece il brasiliano si è sbloccato; zero goal nelle prime 9 partite di campionato, tre invece nelle ultime sei disputate (di cui 5 da titolare). A questi si aggiungono anche gli assist (3). 

    Serviva questo per fare uno step e diventare un obiettivo anche delle big italiane. 

  • INTER E NAPOLI PER GIUGNO

    Tra le squadre interessate c'è l'Inter, che ora è completa in attacco ma in estate qualcosa potrebbe cambiare. Come riportato da Matteo Moretto, l'Inter lo sta monitorando per giugno e stava anche valutando di bloccarlo a gennaio in vista dell'estate 2026.

    Una mossa per anticipare gli altri club anche se per ora è rimasta solo un'idea e non sono stati fatti passi concreti in questa direzione. 

    Posizione simile da parte del Napoli; il club di Aurelio De Laurentiis lo sta monitorando e ci pensa per la prossima stagione. 

  • ROMA E ATALANTA SUBITO

    E' noto come la Roma debba rinforzarsi nel reparto offensivo e infatti la dirigenza giallorossa si sta muovendo per questo. L'obiettivo è dare a Gian Piero Gasperini il prima possibile 1-2 nuovi innesti in attacco.

    Da Raspadori a Zirkzee, questi sono i principali obiettivi su cui ha lavorato negli ultimi giorni ma attenzione anche a Giovane. La Roma potrebbe sfruttare la carta Baldanzi, che piace al Verona, per intavolare un'operazione. 

    Movimenti in vista anche in casa Atalanta: la Dea potrebbe salutare nelle prossime settimane Samardzic e anche per questo ha messo nel mirino il brasiliano. 

  • AL MILAN COME SOSTITUTO DI NKUNKU?

    Il mercato di gennaio sembra riguardare molto gli attaccanti; il Milan ha già ingaggiato Füllkrug dal West Ham ma non è detto che sia l'unico nuovo acquisto dei rossoneri. 

    Nelle ultime ore è nata una pista che potrebbe portare Nkunku lontano dal Milan dopo pochi mesi; sul francese sta spingendo il Fenerbahce che avrebbe già presentato un'offerta al club italiano.

    Se l'operazione dovesse concretizzarsi, Allegri avrebbe bisogno di un altro attaccante. Nella lista, oltre a Icardi, Nunez e Mateta è da aggiungere Giovane. 

