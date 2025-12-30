Nkunku obiettivo del Fenerbahce per gennaio, offerta al Milan: chi può sostituirlo? Da Icardi e Darwin Nunez a Mateta, i nomi

Inevitabile, però, che l'offerta dei turchi porti il Milan a cautelarsi: Tare ha già pronta una lista di possibili sostituti, sempre ripresi dalla Gazzetta, che diventerebbero nomi caldi qualora venisse dato l'ok alla cessione di Nkunku.

Quello che fa più notizia è senza dubbio Mauro Icardi, ex Inter, non più centrale nelle idee del Galatasaray. Osimhen gli ha tolto spazio e visibilità, il grave infortunio al ginocchio e la carta d'identità (classe '93) pure. Ma proprio l'assenza del nigeriano, impegnato nella Coppa d'Africa, porta i giallorossi a non poter ragionare su un'eventuale addio immediato di Maurito.

L'altro profilo di spicco è Darwin Nunez, che all'Al-Hilal non ha visto scoccare la scintilla con Simone Inzaghi e avrebbe voglia di tornare in Europa: l'uruguagio ex Liverpool, però, ha un ingaggio monstre difficilmente abbordabile.

Scorrendo l'elenco dei papabili all'eventuale dopo-Nkunku, inoltre, figurano Jean-Philippe Mateta, 28enne bomber franco-congolese valutato 40 milioni dal Crystal Palace; Sidiki Cherif, centravanti moderno transalpino classe 2006 dell'Angers (costa 15-20 milioni) e Rayan Vitor Simplicio Rocha , ala/trequartista del Vasco da Gama adattabile al ruolo di seconda punta nel 3-5-2 di Allegri (clausola di 80 milioni, ma le difficoltà economiche dei brasiliani consentirebbero sconti).

Campo da calcare, margherita da sfogliare: gennaio, in casa Milan, si prospetta pirotecnico.