Christopher Nkunku MilanGetty Images
Claudio D'Amato

Nkunku obiettivo del Fenerbahce per gennaio, offerta al Milan: chi può sostituirlo? Da Icardi e Darwin Nunez a Mateta, i nomi

Domenico Tedesco, tecnico del Fenerbahce, punta a riabbracciare Christopher Nkunku al Fenerbahce: nell'elenco degli eventuali sostituti c'è anche Mauro Icardi.

Nemmeno il tempo di godersi la doppietta al Verona, che radiomercato incombe.

Christopher Nkunku e il Milan sono destinati a camminare sui cristalli, all'insegna di un matrimonio fin qui non proficuo ma che domenica ha subìto un'importante impennata.

Evidentemente però non basta, perché la Gazzetta dello Sport parla di un'offerta del Fenerbahce che apre a scenari d'addio.

  • OFFERTA DEL FENERBAHCE PER NKUNKU

    La regia dell'assalto turco è di Domenico Tedesco, colui che ha fatto esplodere Nkunku al Lipsia: ecco spiegato il possibile futuro ad Istanbul del francese, su cui fanno capolino le mire del suo vecchio allenatore.

    La proposta è stata già messa sul tavolo, col Diavolo chiamato a valutare attentamente il da farsi. Soprattutto dopo l'exploit di Chris contro l'Hellas, che ha spazzato via un bel po' di mugugni e dubbi sulla funzionalità del transalpino nel progetto Allegri.

  • ALTRA CHANCE A CAGLIARI

    Aspettando che le tela dell'intrigo Nkunku-Fenerbahce aumenti di volume, c'è un campionato da giocare: prossimo step a Cagliari, altro crocevia della rincorsa Scudetto, nella quale non è consentito inciampare.

    In Sardegna l'ex Chelsea, acquistato in estate per 37 milioni, complice l'emergenza in attacco (Gimenez ai box, Leao da valutare, Fullkrug da inserire) giocherà ancora titolare accanto a Pulisic: un'altra chance per dimostrarsi da Milan e fornire indicazioni relative a come muoversi di fronte al pressing del Fener.

  • Fulham v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images Sport

    NKUNKU AL FENERBAHCE? CHI PUÒ SOSTITUIRLO AL MILAN

    Inevitabile, però, che l'offerta dei turchi porti il Milan a cautelarsi: Tare ha già pronta una lista di possibili sostituti, sempre ripresi dalla Gazzetta, che diventerebbero nomi caldi qualora venisse dato l'ok alla cessione di Nkunku.

    Quello che fa più notizia è senza dubbio Mauro Icardi, ex Inter, non più centrale nelle idee del Galatasaray. Osimhen gli ha tolto spazio e visibilità, il grave infortunio al ginocchio e la carta d'identità (classe '93) pure. Ma proprio l'assenza del nigeriano, impegnato nella Coppa d'Africa, porta i giallorossi a non poter ragionare su un'eventuale addio immediato di Maurito.

    L'altro profilo di spicco è Darwin Nunez, che all'Al-Hilal non ha visto scoccare la scintilla con Simone Inzaghi e avrebbe voglia di tornare in Europa: l'uruguagio ex Liverpool, però, ha un ingaggio monstre difficilmente abbordabile.

    Scorrendo l'elenco dei papabili all'eventuale dopo-Nkunku, inoltre, figurano Jean-Philippe Mateta, 28enne bomber franco-congolese valutato 40 milioni dal Crystal Palace; Sidiki Cherif, centravanti moderno transalpino classe 2006 dell'Angers (costa 15-20 milioni) e Rayan Vitor Simplicio Rocha , ala/trequartista del Vasco da Gama adattabile al ruolo di seconda punta nel 3-5-2 di Allegri (clausola di 80 milioni, ma le difficoltà economiche dei brasiliani consentirebbero sconti).

    Campo da calcare, margherita da sfogliare: gennaio, in casa Milan, si prospetta pirotecnico.

