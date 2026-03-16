Gioco, continuità, calendario, mente libera e mutazioni tattiche: perché il Como è favorito nella corsa Champions

La differenza però, come sempre nel calcio, la fanno i risultati. E il Como ne ha ottenuti parecchi.

Qualche settimana prima della Roma, infatti, gli uomini di Fabregas avevano vinto sul campo della Juventus battuta per 0-2 allo Stadium senza rischiare praticamente nulla.

E ancora prima erano riusciti a fermare sul pareggio il Milan a 'San Siro'. Senza dimenticare l'altro pareggio ottenuto stavolta in casa contro l'Inter nell'andata della semifinale di Coppa Italia.

Nelle ultime nove giornate di campionato il Como ha perso solo una volta, contro la Fiorentina, raccogliendo sei vittorie e due pareggi per un totale di 20 punti. Una media quasi da Scudetto.