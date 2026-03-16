Gioco, continuità, calendario, mente libera e mutazioni tattiche: perché il Como è favorito nella corsa Champions

Altro che Cenerentola o quarto incomodo. Il Como è iscritto a pieno diritto nella corsa Champions in cui è diventato addirittura il favorito.
Lo dice la continuità di risultati della squadra di Fabregas nelle ultime settimane, nettamente superiore alle dirette concorrenti ovvero Juventus e soprattutto Roma.
Ma lo dicono anche la qualità di gioco espressa dal Como, la mente libera da troppe pressioni esterne e un calendario che appare in discesa da qui al termine del campionato.
Oltre, ovviamente, all'attuale posizione di classifica dato che i lariani hanno tre punti di vantaggio sulla Roma e uno sulla Juventus.