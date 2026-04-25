Lo specchio delle difficoltà azzurre in Serie A: nessun italiano è in doppia cifra

Quattro partite al termine della Serie A. O cinque, visto un 34esimo turno attualmente in corso. A meno di exploit notevoli tra fine aprile e maggio, solamente alcuni giocatori che fanno attualmente parte della Nazionale azzurra o che vi hanno fatto parte in passato, possono raggiungere e/o superare le dieci reti complessive.

A otto reti si trovano Pinamonti, Scamacca, Kean e Orsolini, in grado di giocare gran parte del campionato come titolari, escludendo ovviamente alcuni periodi passati ai box per infortunio.

Un goal in meno per Berardi, Bonazzoli e Colombo, mentre hanno fin qui registrato sei marcature Moreo, Mandragora, Dimarco e i fratelli Esposito, Sebastiano e Francesco Pio.

Una top ten italiana in cui sono presenti non solo centravanti, ma anche centrocampisti ed esterni.