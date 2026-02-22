Genoa-Torino 3-0, pagelle e tabellino: Baldanzi illumina, Lazaro non tiene Norton Cuffy, follia di Ilkhan, espulso

Lo scontro diretto tra Genoa e Torino finisce 3-0 per i padroni di casa che ottengono una vittoria preziosissima dopo aver conquistato un punto nelle precedenti tre partite. Per il Torino prosegue il momento no, una sola vittoria nelle ultime 8 gare di campionato.

Dopo una prima parte di gara dove ha regnato l'equilibrio e la prudenza, a sbloccare il match è Norton Cuffy che è il più veloce di tutti ad andare sul tiro di Ekuban respinto da Paleari.

Al minuto 40 poi il raddoppio dei padroni di casa dopo una grandissima azione in solitaria di Baldanzi; il fantasista fa tutto da solo, arriva fino all'area di rigore, calcia, Paleari respinge ancora troppo centrale e questa volta è Ekuban che davanti alla porta non può sbagliare.

Il primo tempo del Torino si chiude nel peggiore dei modi; a pochi secondi dall'intervallo, Ilkhan perde la testa e commette un gravissimo fallo di gioco ai danni di Colombo; il centrocampista viene espulso e lascia i granata in inferiorità numerica.

Nel secondo tempo nonostante l'uomo in meno il Torino prova a riaprire la gara e ha l'occasione più importante a poco più di 20 minuti dalla fine; Vlasic serve alla grande Zapata che però non trova il tempo per beffare il portiere rossoblù.

Risponde il Genoa con Norton Cuffy che va vicino alla doppietta ma respinge la difesa granata. Chiude definitivamente i giochi Messias, subentrato dalla panchina; l'ex Milan approfitta dell'errore di Pedersen ed è freddo davanti alla porta.