Genoa-Torino 3-0, pagelle e tabellino: Baldanzi illumina, Lazaro non tiene Norton Cuffy, follia di Ilkhan, espulso

Il Genoa supera 3-0 il Torino e raggiunge i granata in classifica: quasi tutto nel primo tempo con i goal di Norton Cuffy, Ekuban e Messias. Granata sempre più in crisi.

Lo scontro diretto tra Genoa e Torino finisce 3-0 per i padroni di casa che ottengono una vittoria preziosissima dopo aver conquistato un punto nelle precedenti tre partite. Per il Torino prosegue il momento no, una sola vittoria nelle ultime 8 gare di campionato.

Dopo una prima parte di gara dove ha regnato l'equilibrio e la prudenza, a sbloccare il match è Norton Cuffy che è il più veloce di tutti ad andare sul tiro di Ekuban respinto da Paleari.

Al minuto 40 poi il raddoppio dei padroni di casa dopo una grandissima azione in solitaria di Baldanzi; il fantasista fa tutto da solo, arriva fino all'area di rigore, calcia, Paleari respinge ancora troppo centrale e questa volta è Ekuban che davanti alla porta non può sbagliare.

Il primo tempo del Torino si chiude nel peggiore dei modi; a pochi secondi dall'intervallo, Ilkhan perde la testa e commette un gravissimo fallo di gioco ai danni di Colombo; il centrocampista viene espulso e lascia i granata in inferiorità numerica.

Nel secondo tempo nonostante l'uomo in meno il Torino prova a riaprire la gara e ha l'occasione più importante a poco più di 20 minuti dalla fine; Vlasic serve alla grande Zapata che però non trova il tempo per beffare il portiere rossoblù. 

Risponde il Genoa con Norton Cuffy che va vicino alla doppietta ma respinge la difesa granata. Chiude definitivamente i giochi Messias, subentrato dalla panchina; l'ex Milan approfitta dell'errore di Pedersen ed è freddo davanti alla porta. 

  • PAGELLE GENOA

    Norton Cuffy (7) vince nettamente il duello con Lazaro, segna e va vicino anche alla doppietta personale. In mezzo al campo Malinovskyi (6,5) è un fattore con la sua qualità. Ottima la prima da titolare per Baldanzi (7) che si inventa il goal da cui nasce il 2-0 di Ekuban (7,5); quest'ultimo è decisivo in entrambi le reti. 

    GENOA (3-5-2): Bijlow 6; Marcandalli 6, Ostigard 6, Vasquez 6,5; Norton-Cuffy 7 (dal 71' Sabelli 6), Malinovskyi 6,5 (dall'85' Onana s.v), Frendrup 6, Baldanzi 7 (dal 65' Amorim 6), Ellertsson 6,5; Ekuban 7,5 (dal 65' Messias 7), Colombo 6 (dal 65' Ekhator 6). All. De Rossi 7.

  • PAGELLE TORINO

    Non perfetto Paleari (5) su entrambi i goal, il portiere granata poco preciso anche con i piedi. Troppo leggero Maripan (4,5) che si fa saltare facilmente da Baldanzi. Lazaro (5) è lento sul primo goal e si fa anticipare da Norton Cuffy. Ci prova Vlasic (6) che però predica nel vuoto; Simeone (5,5) mai pericoloso anche se non poteva fare molto di più. Errore grossolano di Pedersen (5) appena entrato che regala il terzo goal. 

    TORINO (3-5-2): Paleari 5; Coco 5,5, Maripan 4,5 (dal 46' Ismajli 5,5), Ebosse 5 (dal 46' Prati 6); Lazaro 5, Vlasic 6, Ilkhan 4, Gineitis 6, Obrador 5,5 (dall83' Pedersen 5); Simeone 5,5 (dal 68' Nije 6), Kulenovic 5,5 (dal 60' Zapata 5). All. Baroni.

  • TABELLINO GENOA-TORINO

    Marcatori: 21' Norton Cuffy, 20' Ekuban, 83' Messias

    GENOA (3-5-2): Bijlow 6; Marcandalli 6, Ostigard 6, Vasquez 6,5; Norton-Cuffy 7 (dal 71' Sabelli 6), Malinovskyi 6,5 (dall'85' Onana s.v), Frendrup 6, Baldanzi 7 (dal 65' Amorim 6), Ellertsson 6,5; Ekuban 7,5 (dal 65' Messias 7), Colombo 6 (dal 65' Ekhator 6). All. De Rossi 7.

    TORINO (3-5-2): Paleari 5; Coco 5,5, Maripan 4,5 (dal 46' Ismajli 5,5), Ebosse 5 (dal 46' Prati 6); Lazaro 5, Vlasic 6, Ilkhan 4, Gineitis 6, Obrador 5,5 (Pedersen 5); Simeone 5,5 (dal 68' Nije 6), Kulenovic 5,5 (dal 60' Zapata 5). All. Baroni 5.

    Arbitro: Guida

    Ammoniti: Simeone (T)

    Espulsi: Ilkhan (T)

