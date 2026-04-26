Prosegue la corsa del Como verso un posto nelle coppe europee del prossimo anno. La squadra di Fabregas si impone al Ferraris contro il Genoa e si piazza momentaneamente a meno 2 dalla Juventus.
Passa subito in vantaggio la squadra lariana, con Douvikas che di testa capitalizza nel migliore dei modi un perfetto cross pennellato in area da Da Cunha al minuto 10.
Da quel momento in poi, il Como si prende la partita almeno per quanto riguarda la prima frazione. Nico Paz ha la possibilità di raddoppiare, ma il palo respinge l'incursione aerea del talento argentino.
Pur dovendo rinunciare proprio a Nico Paz a inizio ripresa, la squadra di Fabregas resta in possesso della gara e trova il raddoppio con Diao al minuto 68, chiudendo sostanzialmente i giochi fino al triplice fischio finale.