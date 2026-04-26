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como esultanza genovaGetty Images
Lelio Donato

Genoa-Como 0-2, pagelle e tabellino: Douvikas e Diao avvicinano Fabregas all'Europa

Serie A
Genoa vs Como
Genoa
Como

Altra vittoria per i biancoblù, che agganciano la Roma e si posizionano a due punti dalla Juventus in attesa della sfida dei bianconeri contro il Milan. A Marassi decidono i goal di Douvikas e Diao.

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Prosegue la corsa del Como verso un posto nelle coppe europee del prossimo anno. La squadra di Fabregas si impone al Ferraris contro il Genoa e si piazza momentaneamente a meno 2 dalla Juventus.

Passa subito in vantaggio la squadra lariana, con Douvikas che di testa capitalizza nel migliore dei modi un perfetto cross pennellato in area da Da Cunha al minuto 10.

Da quel momento in poi, il Como si prende la partita almeno per quanto riguarda la prima frazione. Nico Paz ha la possibilità di raddoppiare, ma il palo respinge l'incursione aerea del talento argentino.

Pur dovendo rinunciare proprio a Nico Paz a inizio ripresa, la squadra di Fabregas resta in possesso della gara e trova il raddoppio con Diao al minuto 68, chiudendo sostanzialmente i giochi fino al triplice fischio finale.

  • PAGELLE GENOA

    Non una buona giornata per la squadra di De Rossi, nel quale si distingue Ekhator (5) per una prestazione decisamente opaca. Non bene nemmeno i subentrati.

    VOTI GENOA: Bijlow 6 (46' Leali 6); Marcandalli 5.5, Ostigard 6, Otoa 5.5 (57' Messias 5), Vasquez 6; Sabelli 6 (81 Cornet sv), Amorim 5.5 (70' Malinovsky 6), Frendrup 6, Ellertson 5; Vitinha 5.5, Ekhator 5 (70' Colombo 5.5).

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  • PAGELLE COMO

    Il migliore in campo degli ospiti è Douvikas (7), autore del goal che apre le marcature dopo appena 10' di gioco. Molto bene anche Da Cunha (6.5), tra le costanti della formazione di Fabregas da inizio stagione.

    VOTI COMO: Butez 6; Smolcic 6.5, Ramon 6, Diego Carlos 6 (57' Kempf), Valle 6.5; Perrone 6.5, Da Cunha 6.5; Diao 7 (81' Van der Brempt sv), Paz 6.5, Baturina 6 (90'+4 Kuhn sv); Douvikas 7 (81' Morata sv).

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  • TABELLINO GENOA-COMO

    Marcatori: 10' Douvikas (C), 69' Diao (C)

    GENOA (3-5-2): Bijlow 6 (46' Leali 6); Marcandalli 5.5, Ostigard 6, Otoa 5.5 (57' Messias 5), Vasquez 6; Sabelli 6 (81 Cornet sv), Amorim 5.5 (70' Malinovsky 6), Frendrup 6, Ellertson 5; Vitinha 5.5, Ekhator 5 (70' Colombo 5.5). All. De Rossi.

    COMO (4-2-3-1): Butez 6; Smolcic 6.5, Ramon 6, Diego Carlos 6 (57' Kempf), Valle 6.5; Perrone 6.5, Da Cunha 6.5; Diao 7 (81' Van der Brempt sv), Paz 6.5, Baturina 6 (90'+4 Kuhn sv); Douvikas 7 (81' Morata sv). All. Fabregas.

    Arbitro: La Penna

    Ammoniti: Diego Carlos (C), Diao (C), Messias (G), Kempf (C)

    Espulsi: -

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