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Francesco Schirru

Gelson Dala nel mirino del web: gioca nell'Under 17, ma secondo i tifosi sarebbe molto più vecchio

Angola

In passato fu Minala ad essere accusato di essere più vecchio rispetto a quanto dichiarato, prima che venisse confermata l'effettiva giovane età: ora il web si scaglia contro Dala.

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Dodici anni fa Joseph Minala, centrocampista camerunense della Lazio, venne investito dalle polemiche a proposito della sua età. All'epoca 17enne, veniva accusato di avere in realtà più di quarant'anni, tra fake news mai verificate e inchieste che al contrario portarono alla conferma della sua nascita nel 1996. Ora, in un mondo social ancor più duro e spesso e volentieri spregevole, ecco il caso di Gelson Dala.

Vincitore del premio come migliore in campo nella partita tra la sua Angola e il Mali, valida per la Coppa d'Africa Under 17, la foto di Dala è stata pubblicata sull'account ufficiale della CAF, la confederazione africana che organizza i maggiori tornei del continente.

A quel punto, e nel corso delle ultime ore, tutta la sezione commenti si è popolata da persone che chiedono serietà alla CAF, che accusano il giocatore e l'Angola: per larghissima parte delle persone che hanno deciso di dire la propria, Dala non può avere 17 anni. C'è chi ha ironizzato e chi ha attaccato duramente, investendo duramente il portiere come accaduto un decennio fa con Minala.

  • CLASSE 2009

    Secondo quanto riporta Transfermarkt, il portiere dell'Angola Gelson Dala è nato nel 2009, il 22 settembre.

    Estremo difensore del club locale Petróleos Luanda, squadra proveniente dalla capitale angolana, Dala ha esordito nel torneo al pari dell'Angola, in un girone C che oltre al Mali conta anche Mozambico e Tanzania.

    Il torneo si sta svolgendo in Marocco e terminerà il 2 giugno con la finalissima che determinerà la vincitrice, un anno dopo la conquista da parte della stessa rappresentativa marocchina Under 17.

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