Gelson Dala nel mirino del web: gioca nell'Under 17, ma secondo i tifosi sarebbe molto più vecchio

Dodici anni fa Joseph Minala, centrocampista camerunense della Lazio, venne investito dalle polemiche a proposito della sua età. All'epoca 17enne, veniva accusato di avere in realtà più di quarant'anni, tra fake news mai verificate e inchieste che al contrario portarono alla conferma della sua nascita nel 1996. Ora, in un mondo social ancor più duro e spesso e volentieri spregevole, ecco il caso di Gelson Dala.

Vincitore del premio come migliore in campo nella partita tra la sua Angola e il Mali, valida per la Coppa d'Africa Under 17, la foto di Dala è stata pubblicata sull'account ufficiale della CAF, la confederazione africana che organizza i maggiori tornei del continente.

A quel punto, e nel corso delle ultime ore, tutta la sezione commenti si è popolata da persone che chiedono serietà alla CAF, che accusano il giocatore e l'Angola: per larghissima parte delle persone che hanno deciso di dire la propria, Dala non può avere 17 anni. C'è chi ha ironizzato e chi ha attaccato duramente, investendo duramente il portiere come accaduto un decennio fa con Minala.