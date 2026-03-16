Gazzetta - La Juventus su Pellegrini: primi contatti, l'idea è di Spalletti

Tra gli obiettivi di calciomercato della Juventus c'è anche il nome di Lorenzo Pellegrini. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club bianconero starebbe monitorando con attenzione la situazione del capitano della Roma, il cui contratto si avvicina alla scadenza.
Alla Continassa si segue con interesse l’evoluzione del rapporto tra il centrocampista e il club giallorosso. Al momento, infatti, filtrerebbero poche possibilità di un prolungamento dell’accordo con la Roma. Una situazione che potrebbe aprire scenari di mercato interessanti per la Juventus, anche alla luce della stima di Luciano Spalletti nei confronti del giocatore.