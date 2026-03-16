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cm grafica pellegrini roma 2025 26 16 9Getty Images
Miriana Cardinale

Tradotto da

Gazzetta - La Juventus su Pellegrini: primi contatti, l'idea è di Spalletti

I bianconeri pensano al capitano della Roma, in uscita dal suo storico club.

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Tra gli obiettivi di calciomercato della Juventus c'è anche il nome di Lorenzo Pellegrini. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club bianconero starebbe monitorando con attenzione la situazione del capitano della Roma, il cui contratto si avvicina alla scadenza.

Alla Continassa si segue con interesse l’evoluzione del rapporto tra il centrocampista e il club giallorosso. Al momento, infatti, filtrerebbero poche possibilità di un prolungamento dell’accordo con la Roma. Una situazione che potrebbe aprire scenari di mercato interessanti per la Juventus, anche alla luce della stima di Luciano Spalletti nei confronti del giocatore.

  • JUVE-PELLEGRINI E SPALLETTI

    La Juventus è alla ricerca di rinforzi di qualità per il centrocampo, ma sempre all’interno di parametri economici sostenibili. In questo senso, il profilo di Pellegrini potrebbe rappresentare una soluzione ideale.

    Il centrocampista percepisce attualmente uno stipendio di circa 4 milioni di euro a stagione e, per ora, non sembrano esserci molti club pronti a scatenare un’asta per assicurarselo. Il giocatore, profondamente legato alla Roma, sarebbe però alla ricerca di un progetto ambizioso che gli permetta di sentirsi ancora protagonista nella corsa ai trofei.

    L’eventuale proposta della Juventus potrebbe quindi risultare particolarmente interessante, soprattutto considerando la presenza di un allenatore come Spalletti, che lo apprezza e conosce bene le sue caratteristiche. In un centrocampo bianconero ricco di giocatori con caratteristiche simili, Pellegrini potrebbe garantire maggiore qualità e soluzioni offensive.

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  • CONTATTO!

    Un altro elemento che rende l’operazione particolarmente interessante riguarda i costi. In caso di mancato rinnovo con la Roma, Pellegrini potrebbe arrivare a parametro zero, consentendo alla Juventus di sostenere soltanto il peso dell’ingaggio a bilancio.

    Secondo quanto filtra, ci sarebbero già stati contatti informali tramite intermediari per sondare la disponibilità del giocatore. Qualora Spalletti decidesse di muoversi in prima persona per convincere Pellegrini, la trattativa potrebbe prendere quota rapidamente.

    Per il momento si tratta di valutazioni in corso, ma il nome del capitano della Roma resta tra quelli monitorati con attenzione dalla Juventus in vista delle prossime sessioni di mercato.

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