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Rabiot MilanGetty Images
Leonardo Gualano

Gazzetta dello Sport - Delusione e feeling con Allegri: per il Napoli spunta la suggestione Rabiot

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Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', il Napoli sogna di regalarsi Adrien Rabiot, ovvero uno dei grandi pupilli di Allegri.

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C'è un filo invisibile che collega Adrien Rabiot a Massimiliano Allegri, un legame che dà l'impressione di attraversare club e stagioni senza mai sciogliersi.

Nato ai tempi della Juventus, si è poi, se possibile, ulteriormente rafforzato nel corso degli ultimi mesi al Milan, tanto che oggi viene quasi naturale chiedersi se un giorno le strade dei due possano ricongiungersi ancora.

È anche per questo motivo che, secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', il centrocampista transalpino potrebbe diventare una delle suggestioni del nuovo Napoli.

  • UN RAPPORTO CHE VA OLTRE IL CAMPO

    Rabiot non ha mai fatto mistero di quanto Allegri conti per lui.

    Lo ha confermato recentemente con parole rilasciate proprio a 'La Gazzetta dello Sport'.

    "Allegri è un vincente e mi piacciono la sua personalità, come allena, la passione che ha per il calcio e la sua ambizione. Dà sempre tutto e mi rivedo nel suo modo di pensare. Fuori dal campo poi è sempre molto positivo, fa delle battute e ci fa stare tranquilli. Durante il mio infortunio mi chiedeva tre-quattro volte al giorno quando tornavo, ma voleva che giocassi solo quando ero pronto. Avere un allenatore che ti parla spesso, anche quando non sei disponibile, ti aiuta a stare concentrato sull’obiettivo. Pure in questo è super".


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  • Rabiot Allegri Milan DESKTOPGetty

    LA STORIA SI RIPETE: DA TORINO A MILANO, ORA NAPOLI?

    Non sarebbe la prima volta che i due si ritrovano dopo una separazione. Un anno fa bastò una telefonata per ricongiungerli al Milan, dopo il divorzio di Rabiot con il Marsiglia.

    Una chiamata esplorativa, che si trasformò in qualcosa di concreto.

    Ora la scena potrebbe replicarsi sotto un altro cielo. Lo stesso copione, un'altra maglia: il Napoli di Allegri sembra fare al caso del centrocampista francese e il feeling tra i due lascia aperta ogni possibilità.

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  • IL PROFILO GIUSTO

    Non ci sono ovviamente dubbi sul fatto che Rabiot rappresenti il prototipo del centrocampista ideale per Allegri.

    Nella mediana che il tecnico sta immaginando, tra talenti come De Bruyne, Gilmour, Lobotka, McTominay e Vergara, restano degli spazi da riempire. Anguissa potrebbe salutare, Elmas non verrà riscattato e non è escluso che qualcosa possa iniziare a muoversi presto.

    Rabiot, con la sua capacità di fare filtro, impostare e incidere, potrebbe rappresentare il profilo ideale: il centrocampista totale che unisce fisicità, visione e personalità.

  • FBL-ITA-SERIE A-MILAN-UDINESEAFP

    IL CONTRATTO CON IL MILAN

    Come spiegato da 'La Gazzetta dello Sport', Rabiot è uscito molto addolorato dalla sfida con il Cagliari che ha sancito la mancata qualificazione del Milan alla prossima Champions League.

    Un'amarezza resa ancora più forte dall'esonero di Allegri, annunciato poche ore dopo da un club rossonero ora chiamato ad aprire un ciclo totalmente nuovo.

    Rabiot è legato al Milan da un contratto con scadenza fissata nel giugno del 2028, ma il momento che sta vivendo potrebbe anche portarlo a fare alcune riflessioni.

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