Gazzetta dello Sport - Delusione e feeling con Allegri: per il Napoli spunta la suggestione Rabiot

Rabiot non ha mai fatto mistero di quanto Allegri conti per lui.

Lo ha confermato recentemente con parole rilasciate proprio a 'La Gazzetta dello Sport'.

"Allegri è un vincente e mi piacciono la sua personalità, come allena, la passione che ha per il calcio e la sua ambizione. Dà sempre tutto e mi rivedo nel suo modo di pensare. Fuori dal campo poi è sempre molto positivo, fa delle battute e ci fa stare tranquilli. Durante il mio infortunio mi chiedeva tre-quattro volte al giorno quando tornavo, ma voleva che giocassi solo quando ero pronto. Avere un allenatore che ti parla spesso, anche quando non sei disponibile, ti aiuta a stare concentrato sull’obiettivo. Pure in questo è super".



