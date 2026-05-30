Gazzetta dello Sport - Delusione e feeling con Allegri: per il Napoli spunta la suggestione Rabiot

C'è un filo invisibile che collega Adrien Rabiot a Massimiliano Allegri, un legame che dà l'impressione di attraversare club e stagioni senza mai sciogliersi.
Nato ai tempi della Juventus, si è poi, se possibile, ulteriormente rafforzato nel corso degli ultimi mesi al Milan, tanto che oggi viene quasi naturale chiedersi se un giorno le strade dei due possano ricongiungersi ancora.
È anche per questo motivo che, secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', il centrocampista transalpino potrebbe diventare una delle suggestioni del nuovo Napoli.