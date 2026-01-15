Pubblicità
Federico Gatti JuventusGetty Images
Leonardo Gualano

Gatti recupera per Cagliari-Juventus? Le condizioni del difensore bianconero

La Juventus affronterà il Cagliari sabato sera: le condizioni di Federico Gatti in vista della sfida con i rossoblù.

Reduce da una lunga striscia positiva in campionato, scandita da cinque vittorie e un pareggio, la Juventus tornerà in campo sabato sera per affrontare il Cagliari in una sfida valida per il ventunesimo turno.

Una partita, quella che si giocherà all’Unipol Domus, che metterà in palio punti pesanti e che la compagine bianconera proverà ad assicurarsi non solo per prolungare l’ottimo trend, ma anche e soprattutto per consolidare la sua posizione in classifica.

La squadra guidata da Luciano Spalletti si è infatti riportata a ridosso delle prime della classe e soprattutto in quella zona che mette in palio uno dei pass per la prossima Champions League.

La marcia di avvicinamento alla sfida con il Cagliari è stata accompagnata anche dai dubbi relativi alle condizioni di Federico Gatti: il difensore bianconero sarà a disposizione per la gara?

  • FUORI DA INIZIO DICEMBRE

    Federico Gatti non gioca una partita di campionato dallo scorso novembre e, più precisamente, dal Derby della Mole contro il Torino.

    Dopo di allora ha vissuto due gare dalla panchina (contro Fiorentina e proprio Cagliari), prima di riportare ad inizio dicembre un infortunio al menisco mediale.

    Un problema fisico che ha reso necessario un intervento chirurgico al quale il giocatore si è sottoposto il 4 dicembre.

  • LE CONDIZIONI DI GATTI

    Federico Gatti si è infortunato nel corso di Juventus-Udinese, sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia che si è giocata lo scorso 2 dicembre.

    Dopo l’intervento si è dedicato al percorso riabilitativo e da allora non è più rientrato in campo.

    Oltre un mese di stop, ma il rientro è ormai vicino: Gatti, infatti, è tornato a lavorare con il gruppo svolgendo, nella giornata di giovedì, l’intera sessione di allenamento.

  • A DISPOSIZIONE PER IL CAGLIARI?

    Il fatto che sia tornato a svolgere l’intera seduta di lavoro con il resto della squadra è un chiaro segnale del fatto che Federico Gatti sia tornato ad essere abile e arruolabile.

    Luciano Spalletti dovrebbe dunque poter contare sul difensore in vista della sfida con il Cagliari in programma sabato.

  • TITOLARE NELLA SFIDA CON IL CAGLIARI?

    Come detto, Federico Gatti è reduce da circa un mese e mezzo di stop.

    Contro il Cagliari, con ogni probabilità, dovrebbe dunque partire dalla panchina, per poi dare eventualmente il suo contributo a gara in corso.

    Sul campo dei rossoblù, Spalletti dovrebbe affidarsi a una difesa a quattro nella quale Bremer e Kelly sarebbero chiamati ad agire da centrali, con Kalulu e Cambiaso a presidiare gli esterni.

