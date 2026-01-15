Gatti recupera per Cagliari-Juventus? Le condizioni del difensore bianconero

Reduce da una lunga striscia positiva in campionato, scandita da cinque vittorie e un pareggio, la Juventus tornerà in campo sabato sera per affrontare il Cagliari in una sfida valida per il ventunesimo turno.
Una partita, quella che si giocherà all’Unipol Domus, che metterà in palio punti pesanti e che la compagine bianconera proverà ad assicurarsi non solo per prolungare l’ottimo trend, ma anche e soprattutto per consolidare la sua posizione in classifica.
La squadra guidata da Luciano Spalletti si è infatti riportata a ridosso delle prime della classe e soprattutto in quella zona che mette in palio uno dei pass per la prossima Champions League.
La marcia di avvicinamento alla sfida con il Cagliari è stata accompagnata anche dai dubbi relativi alle condizioni di Federico Gatti: il difensore bianconero sarà a disposizione per la gara?