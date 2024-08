Gasperini sbotta: "L'Atalanta è molto meno competitiva rispetto all'anno scorso"

Il tecnico dell'Atalanta si dimostra preoccupato: "Sul mercato non è successo quello che ci aspettavamo, siamo ridotti ai minimi termini".

Gian Piero Gasperini ha confermato, in un'intervista uscita questa mattina sull'Eco di Bergamo, le indiscrezioni di qualche ora prima: Teun Koopmeiners, deciso ad andare alla Juventus, è arrivato al punto di rottura con l'Atalanta.

Ma all'interno della lunga chiacchierata, che in certi punti può essere letta benissimo come uno sfogo, c'è anche tanto altro. Ci sono le inquietudini di un allenatore non del tutto soddisfatto del mercato condotto fin qui dalla propria società. C'è un naso che si arriccia per la questione contratto. C'è un'altra bordata alla Superlega.

Ma c'è anche tanto altro, in pieno stile Gasperini. Un personaggio che, potrà piacere oppure no, è abituato a dire praticamente sempre quel che gli passa per la mente.