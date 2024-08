Gasperini annuncia: "Koopmeiners ha deciso di andare alla Juventus, non si allenerà più con noi"

Gian Piero Gasperini rivela la volontà di Koopmeiners di lasciare l'Atalanta per la Juventus: "La società si sente ricattata da questa situazione".

Tanto tuonò che, alla fine, piovve. Teun Koopmeiners e l'Atalanta sono arrivati al punto di rottura. E ad annunciarlo è stato Gian Piero Gasperini, che in una lunga intervista all'Eco di Bergamo ha rivelato quel che nell'ambiente della Dea temevano: l'olandese vuole andare alla Juventus.

"Ha già un accordo", ha spiegato Gasperini. Aggiungendo che "ha deciso di non giocare e non allenarsi più con noi" e che "con questo atteggiamento non può esserci utile".

Insomma, Koopmeiners è arrivato allo scontro con l'Atalanta pretendendo ufficialmente di proseguire la propria carriera a Torino.