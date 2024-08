Sportitalia - Koopmeiners spinge per andare alla Juve: lite con Gasperini e niente allenamento con l’Atalanta

Il tempo scorre e l'olandese vuole vestire la maglia bianconera: il retroscena sul litigio con l'allenatore della Dea e l'allenamento saltato.

Scoppia il caos in casa Atalanta. Sono caldissime su diversi fronti per gli orobici, che dopo l’infortunio di Gianluca Scamacca sono intervenuti immediatamente sul mercato per pescare il sostituto, ma non solo.

Il direttore sportivo Tony D’Amico ha trovato l’accordo totale col Genoa per il trasferimento di Mateo Retegui, mentre nelle ultime ore ha accelerato anche per Marc Pubill, terzino destro classe 2003 della Spagna Under 23 e dell’Almeria.

In casa nerazzurra, però c’è da risolvere il caso Teun Koopmeiners. Finora l’olandese, che ha un accordo con la Juventus per il contratto dallo scorso maggio, non ha forzato la mano per la cessione, ma nelle ultime ore la situazione è degenerata.

L’ex AZ Alkmaar non si è allenato con il resto dei compagni ed è scoppiata una lite con Gian Piero Gasperini.

Un segnale forte e chiaro della volontà del calciatore di voler vestire la maglia bianconera e trasferirsi alla corte di Thiago Motta.