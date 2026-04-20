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Gian Piero Gasperini RomaGetty Images
Michael Baldoin

Gasperini dà l'ultimatum alla Roma? Dal mercato a Ranieri, le 4 richieste per restare in giallorosso

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Il tecnico giallorosso ha chiarito alla società quali siano le condizioni necessarie per proseguire il percorso insieme: in caso contrario, l’addio potrebbe arrivare già dopo una sola stagione.

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Un'altalena di emozioni: dai sogni di una qualificazione in Champions League, che manca da anni, ai dubbi su un futuro ancora incerto.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il destino della Roma passa anche dalle richieste di Gian Piero Gasperini alla proprietà.

Il tecnico giallorosso chiede certezze per proseguire il percorso: dalla piena fiducia della società fino a interventi concreti sul mercato e sull’organizzazione interna. In assenza di risposte convincenti, non è da escludere un possibile passo indietro.

  • FIDUCIA TOTALE E UN RUOLO CENTRALE

    Gasperini vuole chiarezza prima di tutto sul proprio ruolo.

    Il tecnico chiede di essere al centro del progetto, con una fiducia piena e non solo formale da parte della proprietà.

    Questo significa avere voce in capitolo su tutte le principali decisioni sportive, evitando sovrapposizioni o interferenze.

    Un segnale forte, che servirebbe anche a dare stabilità all’ambiente dopo mesi complessi.

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  • LA NECESSITÀ DI ALTRI INVESTIMENTI SUL MERCATO

    Uno dei punti chiave riguarda il mercato.

    Gasperini pretende garanzie su un budget competitivo per rinforzare la rosa e colmare il gap con le prime della classe.

    Non si tratta solo di acquistare, ma di pianificare con anticipo operazioni mirate e funzionali al suo progetto tecnico. Senza investimenti adeguati, la crescita della squadra rischia di fermarsi.

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  • RIVOLUZIONE DIRIGENZIALE

    Altro tema delicato è quello della struttura societaria.

    Gasperini vorrebbe lavorare con figure dirigenziali diverse rispetto a quelle attuali, ritenute non pienamente in linea con le sue idee, in particolar modo per via del suo rapporto conflittuale con Ranieri.

    La richiesta è quella di costruire una catena decisionale più snella ed efficace, capace di supportare realmente il lavoro dello staff tecnico.

  • AUTONOMIA SU STAFF E GESTIONE

    Infine, il tecnico punta ad avere maggiore autonomia operativa, soprattutto nella gestione dello staff.

    Dalla preparazione atletica all’area medica, Gasperini vuole scegliere collaboratori di fiducia e modellare l’organizzazione secondo la sua volontà, senza influenze esterne.

    Una condizione ritenuta fondamentale per lavorare con continuità e ottenere risultati nel medio periodo.

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