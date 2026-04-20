Gasperini dà l'ultimatum alla Roma? Dal mercato a Ranieri, le 4 richieste per restare in giallorosso

Un'altalena di emozioni: dai sogni di una qualificazione in Champions League, che manca da anni, ai dubbi su un futuro ancora incerto.
Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il destino della Roma passa anche dalle richieste di Gian Piero Gasperini alla proprietà.
Il tecnico giallorosso chiede certezze per proseguire il percorso: dalla piena fiducia della società fino a interventi concreti sul mercato e sull’organizzazione interna. In assenza di risposte convincenti, non è da escludere un possibile passo indietro.