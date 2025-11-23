Gasperini espulso durante Cremonese-Roma: perché? Il motivo e cos'è successo

Per Gian Piero Gasperini, Cremonese-Roma, è durata soltanto un'ora.
Per Gian Piero Gasperini, Cremonese-Roma, è durata soltanto un'ora.
Il tecnico giallorosso è stato espulso dall'arbitro Ayroldi, lasciando i suoi orfani della propria guida in panchina.
Perché? Cos'è successo allo Zini?
Al 62' di Cremonese-Roma, Gasp è stato allontanato dal direttore di gara del match: il motivo è legato alle proteste dell'ex tecnico della Dea - già apparso nervoso nel primo tempo in occasione del rigore revocato per il mani involontario di Mancini- nei confronti del quarto uomo Crezzini.
In un primo momento Ayroldi gli ha sventolato il cartellino giallo, ma nel giro di pochi secondi la decisione è stata convertita in espulsione.
Gasperini, nel momento in cui è stato ammonito, si è rivolto all'arbitro con un eloquente "Non ho detto niente!". I toni accesi utilizzati, però, hanno portato il fischietto di Cremonese-Roma ad estrarre il rosso ed espellerlo.
"Non ho detto assolutamente niente, non ho detto una parola - ha confermato Gasperini a DAZN dopo il match - Il quarto uomo poteva dirmi qualcosa in occasione del rigore concesso, ma non nella ripresa".
"Ha fatto due errori molto grossolani: se doveva fare qualcosa doveva farlo prima, nel secondo no. Ha richiamato l'arbitro 2 volte, a significare una pessima presenza vicino all'area. già hanno poco da fare vicino alle panchine, in questo caso si è comportato veramente male".
Alla luce dell'espulsione rimediata allo Zini, Gasperini non potrà sedere in panchina domenica prossima nel big match al vertice tra Roma e Napoli. Al suo posto, a farne le veci, ci sarà l'allenatore in seconda Tullio Gritti.