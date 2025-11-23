Pubblicità
Claudio D'Amato

Gasperini espulso durante Cremonese-Roma: perché? Il motivo e cos'è successo

Gian Piero Gasperini, al 62' di Cremonese-Roma, espulso dall'arbitro Ayroldi: il motivo del provvedimento. Non sarà in panchina per Roma-Napoli.

Per Gian Piero Gasperini, Cremonese-Roma, è durata soltanto un'ora.

Il tecnico giallorosso è stato espulso dall'arbitro Ayroldi, lasciando i suoi orfani della propria guida in panchina.

Perché? Cos'è successo allo Zini?

  • GASPERINI ESPULSO IN CREMONESE-ROMA

    Al 62' di Cremonese-Roma, Gasp è stato allontanato dal direttore di gara del match: il motivo è legato alle proteste dell'ex tecnico della Dea - già apparso nervoso nel primo tempo in occasione del rigore revocato per il mani involontario di Mancini- nei confronti del quarto uomo Crezzini.

    PRIMA AMMONITO, POI IL ROSSO

    In un primo momento Ayroldi gli ha sventolato il cartellino giallo, ma nel giro di pochi secondi la decisione è stata convertita in espulsione.

  • "NON HO DETTO NIENTE!"

    Gasperini, nel momento in cui è stato ammonito, si è rivolto all'arbitro con un eloquente "Non ho detto niente!". I toni accesi utilizzati, però, hanno portato il fischietto di Cremonese-Roma ad estrarre il rosso ed espellerlo.

  • "QUARTO UOMO PESSIMO, SI È COMPORTATO MALE"

    "Non ho detto assolutamente niente, non ho detto una parola - ha confermato Gasperini a DAZN dopo il match - Il quarto uomo poteva dirmi qualcosa in occasione del rigore concesso, ma non nella ripresa".

    "Ha fatto due errori molto grossolani: se doveva fare qualcosa doveva farlo prima, nel secondo no. Ha richiamato l'arbitro 2 volte, a significare una pessima presenza vicino all'area. già hanno poco da fare vicino alle panchine, in questo caso si è comportato veramente male".

  • GASPERINI SALTA ROMA-NAPOLI

    Alla luce dell'espulsione rimediata allo Zini, Gasperini non potrà sedere in panchina domenica prossima nel big match al vertice tra Roma e Napoli. Al suo posto, a farne le veci, ci sarà l'allenatore in seconda Tullio Gritti.

