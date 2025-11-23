Gasperini espulso durante Cremonese-Roma: perché? Il motivo e cos'è successo

"Non ho detto assolutamente niente, non ho detto una parola - ha confermato Gasperini a DAZN dopo il match - Il quarto uomo poteva dirmi qualcosa in occasione del rigore concesso, ma non nella ripresa".

"Ha fatto due errori molto grossolani: se doveva fare qualcosa doveva farlo prima, nel secondo no. Ha richiamato l'arbitro 2 volte, a significare una pessima presenza vicino all'area. già hanno poco da fare vicino alle panchine, in questo caso si è comportato veramente male".