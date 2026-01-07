Gasperini e un silenzio che ha fatto tanto rumore: oggi l’incontro con Friedkin

Un silenzio che ha fatto così rumore da far paventare ad alcuni anche il dubbio di una frattura al limite dell’insanabile.
La Roma è tornata ieri alla vittoria in campionato imponendosi per 2-0 sul campo del Lecce ma, più di una prestazione altamente convincente e del risultato che ha rilanciato i giallorossi in classifica, a far parlare è stata la decisione di Gian Piero Gasperini di non rilasciare dichiarazioni dopo il triplice fischio finale.
Una scelta forte, a quanto pare dettata dalla delusione per come stanno andando le cose in sede di calciomercato. Il tecnico si aspettava dei rinforzi pronti e subito, ma a quanto pare ci sarà da attendere ancora.
Una vicenda che ha assunto i contorni di un incendio (da capire se piccolo o grande), con Dan Friedkin che sarà ora chiamato a vestire i panni dei pompieri.