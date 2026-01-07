Gasperini e un silenzio che ha fatto tanto rumore: oggi l’incontro con Friedkin

Gli obiettivi individuati dalla Roma per rafforzare il suo attacco sono noti da tempo, ma la strada per arrivare alle varie fumate bianche si è dimostrata un po’ più in salita di quanto inizialmente da molti prospettato.

Il primo nome che si è fatto è quello di Giacomo Raspadori, giocatore per il quale, come riportato da La Gazzetta dello Sport, Massara ha già trovato un’intesa con l’Atletico Madrid sulla base di un prestito da 2 milioni di euro con un diritto di riscatto (molto simile ad un obbligo) da 18,5 milioni.

L’attaccante non ha ancora dato una risposta definitiva (Massara ha parlato di una situazione destinata ad evolversi in breve tempo in un senso o nell’altro) ed inoltre è attualmente impegnato in Supercoppa di Spagna. Qualora i Colchoneros dovessero avanzare nel mini-torneo in programma in Arabia Saudita, i tempi potrebbero allungarsi ancora e spingersi fino al 12 gennaio almeno.

L’altro grande nome sul taccuino dei dirigenti giallorossi è quello di Joshua Zirkzee, ma anche in questo caso si è verificato un contrattempo. Il giocatore ha già un accordo con la Roma, ma il Manchester United nei giorni scorsi ha esonerato Ruben Amorim e dunque ora sarà anche il prossimo allenatore dei Red Devils a dover dare una valutazione decisiva sull’ex Bologna.

Nel caso in cui decidesse che l’olandese rientra nei suoi piani, la Roma potrebbe essere costretta a guardare altrove.