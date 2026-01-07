Pubblicità
Gasperini Celtic RomaGetty Images
Leonardo Gualano

Gasperini e un silenzio che ha fatto tanto rumore: oggi l’incontro con Friedkin

Gian Piero Gasperini ha deciso di non parlare dopo Lecce-Roma: oggi l’incontro chiarificatore con Friedkin per stabilire anche le linee da seguire sul mercato.

Un silenzio che ha fatto così rumore da far paventare ad alcuni anche il dubbio di una frattura al limite dell’insanabile.

La Roma è tornata ieri alla vittoria in campionato imponendosi per 2-0 sul campo del Lecce ma, più di una prestazione altamente convincente e del risultato che ha rilanciato i giallorossi in classifica, a far parlare è stata la decisione di Gian Piero Gasperini di non rilasciare dichiarazioni dopo il triplice fischio finale.

Una scelta forte, a quanto pare dettata dalla delusione per come stanno andando le cose in sede di calciomercato. Il tecnico si aspettava dei rinforzi pronti e subito, ma a quanto pare ci sarà da attendere ancora.

Una vicenda che ha assunto i contorni di un incendio (da capire se piccolo o grande), con Dan Friedkin che sarà ora chiamato a vestire i panni dei pompieri.

  • Atalanta BC v AS Roma - Serie AGetty Images Sport

    IL SILENZIO DI GASPERINI

    Come spiegato da La Gazzetta dello Sport, alla base della decisione di Gasperini di dribblare telecamere e microfoni potrebbe esserci stata la volontà di non alimentare polemiche.

    Le possibili domande sul mercato avrebbero potuto essere accompagnate da risposte che non avrebbero aiutato l’ambiente e i dirigenti che sono al lavoro per tentare di rafforzare una squadra che ha già un’ottima base, ma che va resa più competitiva con innesti di spessore, soprattutto nel reparto avanzato.

  • IL CONFRONTO CON FRIEDKIN

    Al silenzio di martedì sera faranno seguito le tante parole che probabilmente oggi il tecnico giallorosso avrà da dire a Trigoria.

    A Roma farà ritorno il presidente Dan Friedkin proprio per fare il punto sul mercato e la cosa rappresenterà la giusta occasione per mettere tutti i vari puntini sulle i.

    Un confronto che servirà non solo per pianificare le strategie, ma anche per parlarsi francamente e cercare di capire in quali ambiti ci si potrà muovere.

    Gasperini avrebbe probabilmente voluto poter contare fin dalle prime partite del 2026 sui tanto agognati rinforzi in attacco, ma il direttore sportivo Massara (si parla di un rapporto non propriamente idilliaco tra lui e il tecnico) è chiamato a fare i conti, oltre che con le difficoltà che il mercato di gennaio impone, anche con i paletti del fair play finanziario.

  • zirkzee e raspadoriGetty Images

    RASPADORI E ZIRKZEE GLI OBIETTIVI PER L’ATTACCO

    Gli obiettivi individuati dalla Roma per rafforzare il suo attacco sono noti da tempo, ma la strada per arrivare alle varie fumate bianche si è dimostrata un po’ più in salita di quanto inizialmente da molti prospettato.

    Il primo nome che si è fatto è quello di Giacomo Raspadori, giocatore per il quale, come riportato da La Gazzetta dello Sport, Massara ha già trovato un’intesa con l’Atletico Madrid sulla base di un prestito da 2 milioni di euro con un diritto di riscatto (molto simile ad un obbligo) da 18,5 milioni.

    L’attaccante non ha ancora dato una risposta definitiva (Massara ha parlato di una situazione destinata ad evolversi in breve tempo in un senso o nell’altro) ed inoltre è attualmente impegnato in Supercoppa di Spagna. Qualora i Colchoneros dovessero avanzare nel mini-torneo in programma in Arabia Saudita, i tempi potrebbero allungarsi ancora e spingersi fino al 12 gennaio almeno.

    L’altro grande nome sul taccuino dei dirigenti giallorossi è quello di Joshua Zirkzee, ma anche in questo caso si è verificato un contrattempo. Il giocatore ha già un accordo con la Roma, ma il Manchester United nei giorni scorsi ha esonerato Ruben Amorim e dunque ora sarà anche il prossimo allenatore dei Red Devils a dover dare una valutazione decisiva sull’ex Bologna.

    Nel caso in cui decidesse che l’olandese rientra nei suoi piani, la Roma potrebbe essere costretta a guardare altrove.

  • ANCHE OOSTERWOLDE NEL MIRINO

    Rafforzare l’attacco è la grande priorità della Roma, ma il club giallorosso è al lavoro per garantire a Gasperini nuovi innesti anche in altre zone del campo.

    Nelle ultime ore ha preso sempre più vigore l’interesse per Jayden Oosterwolde del Fenerbahce. Si tratta di un difensore che già conosce il calcio italiano, visto che ha militato per un anno al Parma, e che metterebbe a disposizione, oltre ad una buona dose di esperienza, anche quella duttilità che gli consente di giocare non solo da centrale, ma anche da esterno sinistro.

    La trattativa con il club turco è stata già avviata, non resta che vedere se nel corso del summit odierno verrà dato il definitivo via libera per tentare l’assalto decisivo.

