Gasperini al di là del derby: "Traguardo Champions da raggiungere, vorrei sdebitarmi coi tifosi"

La Roma si prepara a vivere uno dei derby più delicati della stagione. Dopo il caos organizzativo degli ultimi giorni, caratterizzato dalle discussioni su data e orario, Lega Serie A e Prefettura hanno ufficializzato il fischio d’inizio del match per domenica alle ore 12:00.
A due giornate dalla fine del campionato, i giallorossi non possono permettersi passi falsi: la Roma occupa attualmente il quarto posto a pari merito con il Milan, quarto, a tre punti dalla Juventus terza.
Alla vigilia della sfida, Gian Piero Gasperini è intervenuto in conferenza stampa dal Centro Sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria per presentare una gara che potrebbe essere decisiva nella corsa Champions.