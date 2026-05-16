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AS Roma Training Session And Press Conference - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD6Getty Images Sport
Claudio D'Amato

Gasperini al di là del derby: "Traguardo Champions da raggiungere, vorrei sdebitarmi coi tifosi"

Serie A
Roma
Roma vs Lazio

Gian Piero Gasperini guarda oltre al semplice Roma-Lazio, lancia messaggi a Dybala ("L'idea del suo rinnovo la trovo molto positiva") e commenta il caos sulla data del derby: "Non è stato un esempio di grande programmazione".

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La Roma si prepara a vivere uno dei derby più delicati della stagione. Dopo il caos organizzativo degli ultimi giorni, caratterizzato dalle discussioni su data e orario, Lega Serie A e Prefettura hanno ufficializzato il fischio d’inizio del match per domenica alle ore 12:00.


A due giornate dalla fine del campionato, i giallorossi non possono permettersi passi falsi: la Roma occupa attualmente il quarto posto a pari merito con il Milan, quarto, a tre punti dalla Juventus terza.


Alla vigilia della sfida, Gian Piero Gasperini è intervenuto in conferenza stampa dal Centro Sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria per presentare una gara che potrebbe essere decisiva nella corsa Champions.

  • "IL CAOS SU DATA E ORARIO NON ESEMPIO DI GRANDE PROGRAMMAZIONE"

    "Siamo talmente motivati e dentro alla rincorsa per il quarto posto che avremmo giocato a qualunque ora e giorno, ma non è stato un esempio di grande programmazione. Dispiace per i tifosi, disagio anche per le squadre".


    "Giocare 5 partite contemporaneamente lo trovo molto bello ed emozionante, che poi si arrivi a farlo a mezzogiorno di domenica non è il massimo".

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  • "DERBY ROVINATI DALLA VIOLENZA"

    "Il derby dovrebbe essere una festa della città, mentre qualche volta vengono rovinati da episodi di violenza. L'obiettivo è togliere questo aspetto e limitazioni, come il non poter giocare di sera. A Roma c'è la capacità del fare sfottò, unici per bellezza e simpatia. Riuscire a tornare a questo sarebbe straordinario, so che è un'utopia ma è ciò che dovremmo cercare di raggiungere".


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  • "GIOCHIAMO CONTRO NOI STESSI"

    "Noi giochiamo contro noi stessi, abbiamo un traguardo da poter raggiungere che fino a qualche tempo fa sembrava molto più difficile. La concentrazione è sul campo, sappiamo che vincere consentirebbe di farci mancare qualche 'coppo' per chiudere la casa. Sappiamo che è un derby, ma dobbiamo cercare di vincerla per raggiungere il massimo".


    "Ci arriviamo con la certezza matematica dell'Europa League ed è comunque un bel traguardo, ma non deve toglierci fame e voglia di provare a fare ancora di più".


    "Siamo tutte sul filo. A parte l'Inter sono tutte molto vicine, sintomo di un campionato molto equilibrato e segnale di grande merito da parte nostra in una stagione tra infortuni e problemi".

  • "RINNOVO DI DYBALA IDEA POSITIVA"

    "Il rinnovo di Dybala? Intanto è importante che entrambe le parti abbiano quest'idea, che io trovo molto positiva. Quando c'è volontà di entrambi si può trovare una soluzione".


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  • "AL CENTRO DEL PROGETTO C'È LA SOCIETÀ"

    "Io al centro del progetto Roma? Al centro c'è la società, io mi occupo della parte tecnica e le mie responsabilità sono limitate al costruire la squadra e renderla il più soddisfacente possibile per club e tifosi e migliorarla".


  • "PRESENZA DEI FRIEDKIN FONDAMENTALE"

    "La presenza Friedkin è fondamentale, quando c'è la proprietà tutto funziona meglio. C'è meno gente che riporta le cose, c'è molta più possibilità di rapporti diretti senza intermediari che cambino le opinioni. E poi le decisioni sono veloci".


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  • "SARRI NON VOLEVA PRESENTARSI? IL CALCIO È BELLO GIOCARLO"

    "La volontà paventata da Sarri di non presentarsi? Il calcio è bello giocarlo. Lui aveva motivazioni giustificate, ma poi è bello vedere lo stadio pieno e le partite. Togliamo un po' di pressioni negative, iniziamo a divertirci anche dove ci si gioca molto".


  • "PUNTO SU PELLEGRINI, AI CALCIATORI IN SCADENZA PENSA IL CLUB"

    "Pellegrini viene da un infortunio e si è allenato tutta la settimana, se sta bene - dall'inizio o gara in corso - su di lui faccio molto affidamento".


    "Lui, Celik e Dybala in scadenza? C'è la proprietà qui che sta provando a risolvere queste cose. Nel girone di ritorno poteva essere pesante, invece c'è stato un segno di attaccamento e professionalità da parte loro".


    "Con El Shaarawy avevo già parlato, ha deciso così, gli dirò che ha ancora delle opportunità, che mancano 2 partite e che deve pensare a questo. Poi il suo percorso sarà celebrato".

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  • "DOVBYK IN SQUADRA, MA DIFFICILE GIOCHI"

    "Dovbyk finalmente è tornato in squadra, ma per via dei tanti mesi fuori non è facile pensare che possa giocare nel derby".


  • "RICONOSCENTE A TUTTI, VORREI SDEBITARMI COI TIFOSI"

    "Dal gruppo io ho avuto risposte straordinarie, sarò sempre riconoscente a tutti, è stata un'esperienza straordinaria e spero che venga completata con un risultato che andrebbe oltre le richieste".


    "Il messaggio ai tifosi vorrei darlo sul campo a fine partita. Sono oltremodo riconoscente, non era facile conquistare la credibilità della gente. Vorrei sdebitarmi con un bel risultato".

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