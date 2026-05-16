Gasperini al di là del derby: "Traguardo Champions da raggiungere, vorrei sdebitarmi coi tifosi"

"Pellegrini viene da un infortunio e si è allenato tutta la settimana, se sta bene - dall'inizio o gara in corso - su di lui faccio molto affidamento".





"Lui, Celik e Dybala in scadenza? C'è la proprietà qui che sta provando a risolvere queste cose. Nel girone di ritorno poteva essere pesante, invece c'è stato un segno di attaccamento e professionalità da parte loro".





"Con El Shaarawy avevo già parlato, ha deciso così, gli dirò che ha ancora delle opportunità, che mancano 2 partite e che deve pensare a questo. Poi il suo percorso sarà celebrato".