Gasperini sulle parole di Ranieri: "Intervista inaspettata, da parte sua mai questi toni"

Giornata di vigilia in casa Roma.
Sabato sera Gian Piero Gasperini affronta il suo passato: all'Olimpico arriva l'Atalanta guidata da Raffaele Palladino, reduce dalla sconfitta contro la Juventus e che si appresta mercoledì prossimo a ospitare la Lazio nel ritorno della semifinale di Coppa Italia.
Vietato sbagliare per giallorossi e Dea, divise in classifica da 4 punti: i padroni di casa vanno a caccia di un successo pesante per restare aggrappati al gruppo Champions, mentre gli orobici tentano la rimonta proprio sui capitolini.
Alla vigilia della sfida, Gasp è intervenuto per la consueta conferenza della vigilia: ecco cosa ha detto l'allenatore di Grugliasco, il quale - prima dicommuoversi parlando del rapporto speciale con Antonio Percassi e lasciando la sala stampa- si è soffermato in particolar modo sulle parole di Claudio Ranieri a ridosso di Roma-Pisa dello scorso weekend che hanno creato un polverone in tutta la marcia di avvicinamento all'impegno contro gli orobici.