Gasperini sulle parole di Ranieri: "Intervista inaspettata, da parte sua mai questi toni"

"Da quel momento in poi mi sono solamente preoccupato, primo di non rispondere, secondo di cercare di, anche se involontariamente sono coinvolto, non creare nessun tipo di danno, nessun tipo di difficoltà alla squadra, principalmente, e anche nel rispetto del pubblico. C'erano 60mila persone, ce ne saranno magari 30mila, forse anche di più sabato, che vengono allo stadio per vedere la partita, una partita importante, di livello, dove noi abbiamo ancora delle chance per poterci giocare. E credo che la cosa importante sia questa. E quindi gradirei veramente che parlassimo di questo, anche perché non sono intervenuto durante tutta la settimana, non è arrivato da tutti, avrei voluto cercare di impedire tutto questo, ma è stato impossibile da parte mia. E quindi da oggi vorrei veramente che parlassimo di calcio".





"Ho subìto tutto questo impatto mediatico che c'è stato, ma sulla squadra l'impatto e l'alibi sono zero".





"Siamo al rush finale, partita importantissima per entrambe ma più per noi, noi la concentrazione la spostiamo solo sulla gara e sul piano tecnico nel tentativo fondamentale di non arrecare danno alla squadra e alla gente, è stato il mio unico obiettivo. Finalmente ora giocheremo e ci confronteremo per questo traguardo".





"Anzi, magari può essere un po' di benzina in più e penso he la gente capirà e ci sosterrà in maniera ancora più convinta".