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Gian Piero Gasperini RomaGetty Images
Lelio Donato

Gasperini abbandona la conferenza in lacrime: la commozione dell'allenatore della Roma prima della sfida contro l'Atalanta

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L'allenatore della Roma si commuove parlando dell'Atalanta. Gasperini interrompe improvvisamente la conferenza stampa della vigilia.

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Finale a sorpresa per la conferenza di Gasperini alla vigilia di Roma-Atalanta.

L'allenatore giallorosso si è improvvisamente alzato, visibilmente commosso e concludendo in anticipo l'incontro con i giornalisti.

Gasperini non è riuscito a trattenere le lacrime parlando dell'Atalanta ed in particolare del suo rapporto con la famiglia Percassi.

  • GASPERINI IN LACRIME: IL MOTIVO

    "L'Atalanta ha giocato per anni in Europa contro squadre forti facendo utili. In sintonia, con l'allenatore che ad un certo punto ha perso il suo 'papà' a cui ero legato..." ha dichiarato Gasperini prima di lasciare la conferenza commosso.

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  • IL RAPPORTO CON I PERCASSI

    Il riferimento di Gasperini è all'ingresso di Pagliuca nell'Atalanta, che avrebbe ridotto il potere della famiglia Percassi a cui l'allenatore è rimasto molto legato.

    "A Bergamo c'era un ambiente compatto, lavoro della società straordinario, tifoseria unita e ciò ha creato un clima ideale per costruire una squadra forte per tanti anni, valorizzando tanti giovani e rendendo questa società ricchissima insieme ai ricavi Champions.

    Anche la capacità di operare e costruire con giovani ma anche con gente come Gomez, Ilicic, Toloi, Kolasinac: c'è un nucleo molto forte andato avanti per anni, poi sostituito e integrato dagli Ederson, Lookman, Scamacca, De Ketelaere. Non solo ragazzini, proprio una squadra forte che poteva cambiare con gli introiti derivanti dalla capacità di vendere e reinvestire: per 9 anni ha giocato in Europa facendo utili, questa è stata l'anomalia straordinaria. Non solo per merito mio, ma molto per merito un club straordinario con cui si è creata questa sintonia" ha sottolineato Gasperini.

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