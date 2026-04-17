Gasperini abbandona la conferenza in lacrime: la commozione dell'allenatore della Roma prima della sfida contro l'Atalanta

Il riferimento di Gasperini è all'ingresso di Pagliuca nell'Atalanta, che avrebbe ridotto il potere della famiglia Percassi a cui l'allenatore è rimasto molto legato.

"A Bergamo c'era un ambiente compatto, lavoro della società straordinario, tifoseria unita e ciò ha creato un clima ideale per costruire una squadra forte per tanti anni, valorizzando tanti giovani e rendendo questa società ricchissima insieme ai ricavi Champions.

Anche la capacità di operare e costruire con giovani ma anche con gente come Gomez, Ilicic, Toloi, Kolasinac: c'è un nucleo molto forte andato avanti per anni, poi sostituito e integrato dagli Ederson, Lookman, Scamacca, De Ketelaere. Non solo ragazzini, proprio una squadra forte che poteva cambiare con gli introiti derivanti dalla capacità di vendere e reinvestire: per 9 anni ha giocato in Europa facendo utili, questa è stata l'anomalia straordinaria. Non solo per merito mio, ma molto per merito un club straordinario con cui si è creata questa sintonia" ha sottolineato Gasperini.